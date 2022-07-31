Muğla'da muhtarın kaybolan oğlu, göl kenarında ölü bulundu (2)

1 TUTUKLAMA, 3 KİŞİ SERBEST
Muğla'nın Milas ilçesinde muhtar Ergün Ölmez'in kaybolan oğlu Turan Can Ölmez'in (26), göl kenarında başından av tüfeği ile vurulmuş halde ölü bulunduğu olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Şahin Ölmez (25) tutuklanırken, E.Ö. (25), V.Ö. (20) ve T.Ö. (22) ise serbest bırakıldı.
Cavit AKGÜN/ MUĞLA,
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