1 uçak ve 4 helikopterin müdahale ettiği yangında 4 hektarlık orman arazisi zarar gördü - Son Dakika

Yine öğle saatlerinde Manavgat ilçesi Taşağıl Karakaya mevkiinde çıkan orman yangınında 1,5 hektarlık orman arazisi zarar görmüştü.

Yangın bugün 14: 15 te Kumluca ilçesi Toptaş mevkiinde başladı. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 uçak, 4 helikopter, 22 arazöz, 3 dozer, 60 yangın işçisi 8 teknik elemanla yangına müdahale edildi. Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici'nin söndürme çalışmalarının yerinde yönettiği yangında 4 hektarlık ormanlık arazi zarar gördü. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

ANTALYA - Antalya 'nın Kumluca ilçesinde çıkar orman yangınında 4 hektarlık orman alanı zarar gördü.Kontrol altına alınan yangının soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

1 uçak ve 4 helikopterin müdahale ettiği yangında 4 hektarlık orman arazisi zarar gördü

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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