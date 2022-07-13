81 ilde Birlik ve Beraberlik Koşusu

Demokrasi ve Milli Birlik Günü 15 Temmuz'da gerçekleştirilecek 1. Ulusal Birlik ve Beraberlik Koşusu, 81 ilde aynı anda yapılacak.

Yurt çapındaki etkinliklerle anılacak olan 15 Temmuz demokrasi şehitleri, tüm Türkiye'deki yeni bir koşuyla yad edilecek. Bu yıl birincisi yapılacak Ulusal Birlik ve Beraberlik Koşusu, ülke genelinde her ildeki Millet Bahçesi'nde tüm vatandaşlara açık olarak yapılacak.

Eski Başbakan Yardımcısı, TBMM Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı olan Ankara milletvekili Emrullah İşler'in öncülüğünde 'Millet ile Koş, Millet Bahçesi'nde Koş' sloganıyla yapılacak olan koşu, 15 Temmuz sabahı saat 10.00'da 3 kilometrelik bir parkurda tüm illerde aynı anda yapılacak. Ankara'da yarış Millet Bahçesi'nde iki tur halinde koşulacak.

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun destek verdiği yarışmalarda dereceye girenlere yarışma sonunda yapılacak törende madalyaları takdim edilecek.

Yarışla ilgili Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, "Bu koşuyla birlikte 15 Temmuz'da canlarını feda eden aziz şehitlerimizi bir kez daha minnetle anacağız. Böylesine anlamlı bir günde bu organizasyonu yapmaktan dolayı gururluyuz. Umuyorum, tüm illerde bu önemli koşuya yüksek katılım olacaktır. Tüm bölgelerdeki il temsilcilerimizle yarışı en iyi şekilde tamamlamak için tüm olanaklarımızı seferber ettik. Biz de ekibimizle orada olacağız ve insanlarla birlikte koşacağız. Bu güzel günü en iyi şekilde yad edeceğiz" diye konuştu.

Yarış organizatörü Erbay Kücet de tüm illerde hazırlıkları tamamladıklarını ve bu önemli koşuya Türk halkından büyük bir teveccüh beklediklerini ifade etti. - İSTANBUL