Son Dakika Haberleri: 1.Ulusal Mersin Tarihi Kent Sempozyumu'na doğru
Son Dakika Güncel 1.Ulusal Mersin Tarihi Kent Sempozyumu'na doğru

1.Ulusal Mersin Tarihi Kent Sempozyumu'na doğru

7 saat önce

Toros Üniversitesi tarafından Mersin kent tarihine ışık tutmak amacıyla 7-8 Kasım tarihleri arasında '1. Ulusal Mersin Tarihi Kent Sempozyumu' düzenleniyor.

1.Ulusal Mersin Tarihi Kent Sempozyumu'na doğru, System.String[]

Toros Üniversitesi tarafından Mersin kent tarihine ışık tutmak amacıyla 7-8 Kasım tarihleri arasında '1. Ulusal Mersin Tarihi Kent Sempozyumu' düzenleniyor.


Bu kapsamda Toros Üniversitesi Uray Kampüsü'nde düzenlenen toplantıda, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erkin Erten ile Prof. Dr. Yüksel Özdemir tarafından, sempozyumun amaç ve hedeflerine ilişkin bilgiler verildi.


Mütevelli Heyet Başkanı Sertaç Özveren'in de katıldığı toplantıda, Anadolu'nun pek çok uygarlığa ev sahihliği yaptığını, dünyada bu kadar kültüre ve medeniyete ev sahipliği yapan bir başka coğrafyanın olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Erten, "Dolayısıyla bu bölge çok sayıda kültür hazinesi barındırıyor. Ülkemizde kültür mirasının korunmasına yönelik çalışmalar 1950'lerde başlıyor. Korumayı yasalarla sağlamaya çalışmışız o günden bugüne, yani toplumsal bir mutabakat istenilen şekilde yerleşmemiş, toplumsal destek de bu nedenle Avrupa'ya göre hep geride kalmış.


Anadolu coğrafyasında Kilikya yani Çukurova çok önemli bir yer tutuyor. Ovalık Çukurova Adana, dağlık Kilikya'da burası. En önemli tarihi yerleşimler de Türkiye tarihinde bu Akdeniz coğrafyasında olmuş" dedi.


Kent merkezlerinde bulunan tarihi kent dokularının zaman içerisinde önemli tahribata uğradığını kaydeden Erten, "Kentin içerisinde olduğu için rant fazla dolayısıyla tahribatta fazla oluyor. Ama biz zaman içerisinde bunları yeteri kadar koruyamadık. Tarihi kent merkezindeki tarihi yapıları.


Geç Osmanlı ve erken dönem cumhuriyet dönemine ait pek çok eserler var kentlerde. Mersin'de ise bunlar belirli bir bölgede az sayıda kalmış durumda. Tarsus Limanı'nın yetersiz kalması ile Mersin'de Uray Caddesi'nde ticaret aksı gelişmeye başlıyor. Şimdi biz 1-2 senedir bu tarihi mekanda eğitim sürdürmekteyiz" diye konuştu.


Sempozyumun gerçekleştirilme amacıyla ilgili de bilgi veren Erten, "Mersin'deki tarihi kent dokusundaki yapıların yeteri kadar literatüre girmediği, bilimsel araştırmalarda yer almadığını gördük. Dolayısıyla burada bir sempozyum düzenleyerek sadece mimarlık değil, sosyolojik, arkeolojik alanlara dair ne kadar belge var ise bu tarihi binalara yönelik bunların ortaya çıkmasını, derlenip bir kitap haline getirilmesini planladık. Buradaki amaç, tüm bilgileri, belgeleri bir araya getirmek. Bir taraftan da biz madem bu tarihi çevrede eğitim sürdürüyoruz, tarihi kent merkezine yönelik bir sempozyum düzenlemeyi kendimize görev addettik" ifadelerini kullandı.


"Tarihi binaları olduğu gibi bırakmak ölüme terk etmek, işlerlik kazandırmak ise yaşatmak demektir" diyen Erten, konuşmasını, "Binalar restore ediliyor bu önemli ama bundan da önemlisi bu binaları kimin kullanacağıdır. Ticari olmamalı bu alanlar. Ama kent merkezi olduğu için rant fazla buralarda. Binaları boş bırakmak olmuyor, yaşaması lazım" şeklinde tamamladı. - MERSİN

Avrupa, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 12:21 Kaynak: İHA
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