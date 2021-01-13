"1. Ulusal Sait Faik Abasıyanık Hikaye Yarışması"na başvurular başladı - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile İl Kültür Turizm Müdürlüğü işbirliğinde 1. Ulusal Sait Faik Hikaye Yarışması düzenleniyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Adapazarı'nda dünyaya gelen ve öykücülüğü ile Türk edebiyatında önemli bir yer edinmiş olan Sait Faik Abasıyanık'ın anısını yaşatmak, hikaye alanında yapılan çalışmaları desteklemek ve Sait Faik'i genç kuşaklara tanıtmak amacıyla düzenlenen yarışmaya başvurular başladı.

Yurt içi ve dışından 16 yaş ve üzeri herkesin katılabileceği yarışmanın seçici kurulu, Prof. Dr. Yılmaz Daşcıoğlu, Doç. Dr. Gülsemin Hazer, yazarlar Ali Ural ve Ercan Yılmaz ile Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Resul Narin'den oluşuyor.

Temel insani, ahlaki değerlerle örtüşmeyen ve daha önce herhangi bir yarışmada derece almış hikayelerin değerlendirmeye alınmayacağı yarışma ile ilgili detaylı bilgilere ise www.sakarya.bel.tr adresinden ulaşabilecek.

Konusu "Ada Hikayeleri" olan ve 31 Mart'a kadar başvuruların devam edeceği yarışmanın sonuçları, seçici kurulun değerlendirmelerinden sonra 7 Mayıs'ta www.sakarya.bel.tr adresinden ilan edilecek.

Yarışmanın birincisine 5 bin, ikincisine 3 bin, üçüncüsüne 2 bin ve mansiyon ödülü sahibine ise bin lira ödül verilecek.