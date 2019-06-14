Son Dakika Haberleri: 1. Uluslararası Anadolu Kartalı-2019 Eğitimi faaliyeti Konya'da
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1. Uluslararası Anadolu Kartalı-2019 Eğitimi faaliyeti Konya'da

2 saat önce

Türkiye'nin ev sahipliğini yaptığı 1. Uluslararası Anadolu Kartalı-2019 Eğitimi; 17-28 Haziran tarihleri arasında Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda gerçekleştirilecek.

1. Uluslararası Anadolu Kartalı-2019 Eğitimi faaliyeti Konya'da, System.String[]
Türkiye'nin ev sahipliğini yaptığı 1. Uluslararası Anadolu Kartalı-2019 Eğitimi; 17-28 Haziran tarihleri arasında Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda gerçekleştirilecek.

Türkiye ev sahipliğinde, 17-28 Haziran tarihleri arasında ABD, Azerbaycan, İtalya, Katar, NATO, Pakistan, Ürdün ile Türkiye Hava ve Deniz Kuvvetleri unsurlarının katılımıyla Konya'da bulunan 3'üncü Ana Jet Üssü'nde Anadolu Kartalı-2019 eğitimi yapılacak. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 07:09 Kaynak: İHA
Türkiye, Konya, 3. Sayfa
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