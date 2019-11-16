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1. Uluslararası Atabek Ebru Festivali

6 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle Afyonkarahisar'da düzenlenen 1. Uluslararası Atabek Ebru Festivali'nde kurulan atölyelerde katılımcılar ebru sanatıyla tanıştı.

1. Uluslararası Atabek Ebru Festivali, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle Afyonkarahisar'da düzenlenen 1. Uluslararası Atabek Ebru Festivali'nde kurulan atölyelerde katılımcılar ebru sanatıyla tanıştı.

Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden gelen ebru sanatçıları, Zafer Meydanı'na kurulan atölyelerde Afyonkarahisarlılarla ebru çalışmaları yaptırdı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'ı sanatın merkezi yapabilmek adına Ahmet Şemsettin Karahisari günlerini gerçekleştirdiklerini söyledi.

El sanatları festivali kapsamında Ahmet Şemsettin Karahisari günlerinin ilkinin bir ay önce düzenlendiğini dile getiren Tanır, "Kültür ve Turizm Bakanlığımızın destekleriyle, şehrimize pek çok sanatsal faaliyetlerimiz devam ediyor. Bu kapsamında dün de 1. Uluslararası Atabek Ebru Festivalimizi başladı. Ebru sanatının toplumla buluşmasını amaçlıyoruz." diye konuştu.

Ebru ustası Zeynep Gürman da bu sanatın zor olduğunu, önceden bir hazırlığının olması gerektiğini belirterek, "Afyonkarahisar halkı ebru sanatına büyük ilgi gösteriyor. Bu da Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden gelip atölyelerini kuran ebru sanatçılarımızı memnun ediyor." dedi.

Atölyelerde ebru çalışması yapan Hatice Özkan da festivalin Afyonkarahisar'a katkısının büyük anlattı.

Kızıyla birlikte ebru yaptığını söyleyen Özkan, "O da çok mutlu oldu ve sevindi. Güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Bir şeyler yapabilmek ve başarabilmek hem bizler hem de çocuklar için çok önemli." diye konuştu.

Mehmet Tanır, Türkiye, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 04:38 Kaynak: AA
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