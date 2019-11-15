Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Afyonkarahisar'da Ahmet Şemsettin Karahisari Kültür ve Sanat Günleri kapsamında 1. Uluslararası Atabek Ebru Festivali başladı.

Festival kapsamında Dinar Bandosu öncülüğünde İmaret Camisi önünden Zafer Meydanı'na kadar kortej yürüyüşü düzenlendi.

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, bir ay önce başlatılan Ahmet Şemsettin Karahisari Kültür ve Sanat Günleri'nin ikinci ayağının da bugün itibariyle başladığını söyledi.

Kültürlerin kesiştiği bir noktada olduklarını dile getiren Tutulmaz, şöyle konuştu:

"Farklı kültürlere ev sahipliği yapan ve bunun sonucunda da değişik sanatların oluştuğu bir iliz. Bunların da gün yüzüne çıkarılması gerekir. Bu kültürel değerlerimizi de öncelikle toplumumuzla, akabinde ülkemiz ile dünyayla paylaşmalıyız. Bir taraftan da sanatçılarımıza sahip çıkmamız gerekiyor. İşte bu festivaller de bu konuya dikkat çekmektedir."

Tutulmaz, Afyonkarahisar'ı tanıtabilmek adına pek çok etkinlik yaptıklarını ve halkın da bu faaliyetlere katılarak faydalandığını vurguladı.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de kentin Anadolu şehirleri arasında sanatın merkezi olmak için ciddi adımlar attığını ifade etti.

El ve gönül birliği ile Afyonkarahisar'a hizmet etmeyi amaçladıklarını aktaran Zeybek, şunları söyledi:

"Bu anlamlı festivali düzenlemekteki tek amacımız, kültürel değerlerimizi korumak, yaşatmak ve kuşaktan kuşağa aktaran sanatçılarımızı tanıtarak desteklemektir. Ebrunun sesi olan bu festivalimiz, ayrı zamanda birbirinden eşsiz eserlerimizin de şehrimize kazandırılması açısından da önemli misyon üstlenmektedir. Festival süresince de ortaya çıkan eserlerin de Afyonkarahisar'ın kültür ve sanat hazinesini dahada fazla zenginleştireceğine yürekten inanıyoruz. Ayrı zamanda bu tür etkinlikler şehrimizin tanıtımına büyük katkı sağlayarak artı değerler katıyor."

Konuşmaların ardından Dinar Bandosu konser vererek, Erkmen Belediyesi halk oyunları ekibi gösterilerini sundu.

Daha sonra Ömer Faruk Atabek'in hayatı ile "Ebruname" okundu.

Festival kapsamında yarın Zafer Meydanı'na kurulacak atölyelerde ebru çalışmaları yapılacak.