Yazar Rasim Özdenören, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Basın Yayın Birliği (BasYayBir) iş birliğiyle düzenlenen Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu "1. Uluslararası Avrasya Kitap Festivali"nde sevenleriyle bir araya geldi.

Asım Gültekin'in yönettiği "Okuduğum Kitaplar" başlıklı söyleşi, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nin Avrupa Salonu'nda gerçekleştirildi.



Rasim Özdenören, burada yaptığı konuşmada, ilkokul yıllarından bu yana bütün kitapları severek ve bilerek okuduğunu söyledi.



Okuduğu kitapları aynı zamanda benimsediğine dikkati çeken Özdenören, "Altını-üstünü çizerek, yanlarına şerhler düşmek suretiyle... Çizmeler de öyle gelişigüzel değildi fakat onların anlamı sadece bana açıktır. Neyi, nasıl, hangi maksatla çizdiğimi ancak kendim biliyorum. Bir süre sonra tekrar o kitaba müracaat etmek istediğimde sadece altını çizdiğim yerleri okumak suretiyle o sayfayı hatmetmiş olurum. Bazen bir tek kelimeden, bazen birkaç kelimeden ibaret olabilir ya da cümleler halinde olabilir... O sayfanın tümünü okumaktansa altını çizdiğim yerleri okuduğum takdirde o sayfayı yeniden okumuş hale gelirim." diye konuştu.



"Yırtık kitaplar bile hediye edilebilirdi"



Özdenören, ilk ders dışı kitabını dayısının hediyesiyle ilkokul ikinci sınıftayken okuduğunu belirterek, "Hikaye kitabının adı hatırımda değil. Çünkü kitabın kapağı yırtıktı. Dolayısıyla adını hatırlamıyorum. Buradan şunu çıkartabiliriz; yırtık kitaplar bile hediye edilebilirdi. Dayımın bana ilk hediyesi. Kitabın içindeki öyküleri hatırlayabiliyorum. İsteyen olursa özetleyebilirim." dedi.



Çocukluk döneminde okuduğu kitapların hepsinin hafızasında yer ettiğini anlatan yazar, Esat Mahmut Karakurt, Muazzez Tahsin Berkant, Ethem İzzet Benice, Kerime Nadir, Feridun Fazıl Tülbentçi ve Abdullah Ziya Kozanoğlu gibi yazarları o dönemlerde okuduğunu dile getirdi.



Rasim Özdenören, okul yıllarında kitapları ezberleyerek ders çalıştığının altını çizerek, ilkokul 4. sınıfta gördüğü tarih kitabının "Sümerler" bölümünden ezbere okuma yaptı.



Ömer Seyfettin'in bütün eserlerini bitirmiş olarak liseye başladığını kaydeden Rasim Özdenören, lisede Sait Faik Abasıyanık'ın eserleriyle tanıştığını anlattı.



"Allah'ın kudretine göre 3. şık her zaman mevcuttur"



Yazar Özdenören, Türkiye'nin hemen hemen her tarafındaki edebiyat dergilerine kendi öğrenci harçlığıyla abone olduğunu vurgulayarak, arkadaşlarıyla dergi okumaları yaptıklarını ifade etti.



İnsanların edebiyatta olduğu gibi felsefe alanında da farklı tercileri olduğundan bahseden yazar, Platon'un "diyalektik mantığı" üzerine, Aristo'nun ise "kıyas mantığı" ya da "3. halin imkansızlığı" üzerine düşünceleri olduğunu dile getirdi.



Rasim Özdenören, kıyas mantığıyla tefekkür yapılmayacağı değerlendirmesini yaparak, şunları kaydetti:



"Tefekkür, 3. şıkka ihtimal veren diyalektik mantıkla yapılır ki İslam'ın düşünme tarzı da diyalektik mantığa dayanır. 3. şıkkın ihtimali her zaman mevcuttur. 'Bu, ya saattir ya değildir' değil. 'Bu hem saattir hem değil.' 3. şıkkın ihtimali mevcut burada. 3. şık neye göre mevcut? Allah'ın kudretine göre 3. şık her zaman mevcuttur. 'Ben hem buradayım hem burada olmayabilirim.' Bu ihtimal bilimin, ilimin yoluyla açılıyor."

