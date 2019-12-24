1. Uluslararası Davetli Sergi yoğun ilgiyle açıldı - Son Dakika

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde Şehitkamil'de 1. Uluslararası Davetli Sergi'nin açılışını gerçekleştirdi. Yurt içinden ve yurt dışından birçok ressamın eserlerinin bulunduğu sergi, yoğun ilgi gördü.



Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile önemli bir iş birliği gerçekleştiren Şehitkamil Belediyesi, yurtiçinden ve yurtdışından çok sayıda ressamın eserlerinin sergilendiği 1. Uluslararası Şehitkamil Sanat Merkezi Davetli Sergi açılışını yoğun katılımlı bir törenle gerçekleştirdi.



Şehitkamil Sanat Merkezi'ndeki açılışa Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, AK Parti Şehitkamil İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Kılıç, GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zühal Arda, GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Elif Şenel, Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü M. Bülent Öztürk, belediye meclis üyeleri, ressamlar ve çok sayıda sanatsever katıldı.



"Bu tür salonların sayısının artması gerekiyor"



Sergi açılışına katılanlara hitaben konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Şehitkamil Belediyesi olarak standart işlerin dışında bu 'şehrin kültür ve sanat hayatına nasıl katkı sağlarız' diye ekip arkadaşlarımızla birlikte yapılan çalışmalar neticesinde bugünkü içerisinde bulunduğumuz Şehitkamil Sanat Merkezi'ni hayata geçirdik. Bizim amacımız; Şehitkamil Sanat Merkezi'nin yıl boyu etkinliklerle çalışmasıdır. Biz, fiziki mekanları yapmakla sorumluyuz. Bunun ötesinde kurumlar arası iş birliği çerçevesinde bugün sizlerle yarın başka kurumlarla başka bir gün ise kişisel sergilerle buradaki etkinliklerin sürekliliğinin devam ettirmesi gerekiyor. Gaziantep, bugün; imalatta, ihracatta, ticarette hakikaten örnek şehirlerden bir tanesidir ama kültür, sanat ve spor alanında istediğimiz seviyede değiliz. Kültür, sanat ve spor alanında istediğimiz seviyeye ulaşmamız için fiziki mekanlar gerekiyor. Tabi bu yeter mi, tabi ki yetmez. Bu tür salonların sayısının artması gerekiyor. Biz Şehitkamil Sanat Merkezi'ni planlarken, özellikle yaya güzergahının üzerinde olmasını istedik. Çünkü ilgi duyan herkesin rahatlıkla gezebileceği bir mekan olması gerekiyor. İnşallah bundan sonraki süreçte Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültemiz ile birlikte, yine diğer taraftan kişisel sergilerini açan sanatçılarımızla birlikte burayı dolduracağız. Yurtdışından katılan sanatçılarımıza da ben tekrardan teşekkür ediyorum. 1. Uluslararası sergi başlamış olsun ve bizden sonra da devam etsin" dedi.



"Benim gördüğüm çok önemli özellikler var"



Konuşmasında Şehitkamil Sanat Merkezinin niteliğine dikkat çeken AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, "Çok özel bir sergideyiz, çok özel bir gündeyiz. Öncelikle Şehitkamil Belediye Başkanımızın; bu önemli haftada, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun haftasında böylesine anlamlı bir sergiye ev sahipliği yaptığı için teşekkür ediyorum. Değerli hocalarımıza, akademisyenlerimize, sanatçılarımıza ve yurtdışından gelen çok değerli konuklarımızın katkılarıyla açılan bu sergide emeklerinden dolayı da onlara da teşekkür etmek istiyorum. Gaziantep; bir sanayi şehri, bir turizm şehri, tarihi bir şehir ve bu tarihi dokunun üzerine böylesine anlamlı bir sanat merkezinin yapılması çok büyük bir anlam ifade ediyor. Burada benim gördüğüm çok önemli özellikler var. Pek çok kültür merkezleri var, sanat merkezleri var ama hareketli olan pek çok panonun her sergiye ait farklı dizaynlara sokabilecek önemli bir sanat merkezi burası. Resimlere şöyle bir baktığımda gerçekten çok güzel eserler var. Ben de mimarım, sanatın içerisinden gelen onun değerini bilen bir insanım. Gerçekten her biri birbirinden farklı, birbirinden güzel eserler. Başkanımıza, hocamıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



"Şehitkamil Belediyesini tebrik etmek istiyorum"



Yurtdışından katılan misafirlerin Şehitkamil Sanat Merkezinden memnun ayrılacağını dile getiren GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zühal Arda, "Gaziantep, çok kadim bir şehir ve biz burası için bir şeyler yapmak üzere gönüllüyüz. Gönülden geldik bu şehre ve gerçekten yürekten çalışmak istiyoruz. Şehitkamil Belediyesi, böyle bir çalışmasında bizimle iletişim kurduğunda bizler de severek kabul ettik. Bunun için ben Dekan Yardımcım Doç. Dr. Elif Şenel'i kutluyorum. Gerçekten emek onun, bu sergi için çok büyük bir emek sarf etti. Böyle büyük sergiler ayarlamak, bu eserlerin toplanması gerçekten zahmetli işlerdir. Şehitkamil Belediyesini tebrik etmek istiyorum. Çünkü gerçekten çok güzel bir salon ortaya koymuşlar. Yurtdışından gelen arkadaşlarım demin gezerken gerçekten salondan çok memnun kaldılar. Bundan dolayı Başkanımıza çok teşekkür ediyorum ve kendisini kutluyorum. Ben bugün ki açılan sergimizin hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.



Yapılan konuşmaların ardından serginin açılışı yapıldı ve sergideki eserler gezilerek incelendi. - GAZİANTEP