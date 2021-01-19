"1. Uluslararası Diş Hekimliği Eğitimi Kongresi-Decon21" çevrim içi yapıldı - Son Dakika

Ankara Üniversitesi (AÜ) Diş Hekimliği Fakültesince düzenlenen "1. Uluslararası Diş Hekimliği Eğitimi Kongresi-Decon21" çevrim içi gerçekleştirildi.

AÜ'den yapılan açıklamaya göre, ABD ve İngiltere'den akademisyenlerin de katıldığı kongrede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde diş hekimliği eğitiminde yaşanan sıkıntılar, tecrübeler ve çözümler ele alındı.

Diş hekimliği eğitimini veren kurumların, yüz yüze çalışma planlamalarını geliştirmeleri için yapılabileceklerinin masaya yatırıldığı kongrenin açılışına AÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve AÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kaan Orhan da katıldı.

Kongre Başkanı Prof. Dr. Funda Akaltan, açılışta yaptığı konuşmada, Decon21'in temelinde, daha iyi bir ağız diş sağlığı hizmetini gerçekleştirmek ve diş hekimliği fakültesi öğrencilerine çağdaş diş hekimliği eğitimi verme amacının bulunduğunu belirtti.

Çalışmaların geleceğe yönelik tasarlanması gerektiğinin altını çizen Akaltan, "Z kuşağı ve belki de bundan sonraki 'alfa' ve 'beta' kuşaklarını daha iyi tanımaya, onları eleştirmek yerine anlamaya çalışacak, ihtiyaçlarına göre eğitim modellerimizi çeşitlendireceğiz. Öğrencilerimizi güncel klinik öncesi uygulama yöntemleriyle klinik uygulamalara hazırlayacak, hasta başı tedavilerindeki başarılarını daha da güçlendireceğiz."ifadelerini kullandı.

Yüz yüze eğitim başladığında da online eğitimin seçenekleri arasında yer alacağını belirten Akaltan, şunları kaydetti:

"Çevrim içi etkinlikleri daha etkili kullanabilmek için kendimizi geliştireceğiz. Online eğitim için öğrencilerimize eşit fırsat sunmak üzere imkanlarını geliştirecek, bilişim ve mahremiyete daha fazla önem vereceğiz. Eğitim kurumlarımız, sadece 'ünlü okul' olma değil 'iyi bir eğitim kurumu' olma başarısına ulaşmaları için fark yaratacaklar. Eğitimde kalibrasyon ve doğrulama süreçlerini destekleyecek ve kurumlarımızın birincil hedefinin eğitim olduğunu unutmayacağız."