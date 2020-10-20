1. Uluslararası Edirne kırmızısı e-Sempozyumu - Son Dakika

1. Uluslararası Edirne kırmızısı e-Sempozyumu

20.10.2020 11:57
1. Uluslararası Edirne kırmızısı e-Sempozyumu, System.String[]

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, 15. yüzyılda Edirneli boya ustaları tarafından elde edildikten sonra 1740'lı yıllarda Fransa'da üretilmeye başlanan Edirne kırmızısı (Rouge d'Adrinople) renginin, ihtişamı ve etkileyici yapısıyla casusluk faaliyetlerine konu olmuş...

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, 15. yüzyılda Edirneli boya ustaları tarafından elde edildikten sonra 1740'lı yıllarda Fransa'da üretilmeye başlanan Edirne kırmızısı (Rouge d'Adrinople) renginin, ihtişamı ve etkileyici yapısıyla casusluk faaliyetlerine konu olmuş bir değer olduğunu söyledi.

Edirne kırmızısının, ulusal ve uluslararası alanda tanıtılması amacıyla TÜ tarafından "1. Uluslararası Edirne kırmızısı e-Sempozyumu" düzenlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle on-line gerçekleştirilen sempozyumun açılış programında konuşan Rektör Tabakoğlu, Edirne kırmızısının sadece bir renk değil, aynı zamanda kültürel ve turistik bir değer olduğunu ifade etti.

Edirne'nin 8 bin 300 yıllık geçmişiyle birçok önemli medeniyete ev sahipliği yaptığını anımsatan Tabakoğlu, "Osmanlı'nın en kudretli olduğu dönemde 100 yıla yakın da başkentlik yapmış bir şehir. İstanbul'u fetheden bir şehir. Başkent olması sebebiyle çok sayıda bilim adamı, sanatkar ve usta Edirne'de yaşamış ve kente önemli katkılar yapmış." dedi.

Kentin unutulan değerlerini gün yüzüne çıkarmak için çalıştıklarını ve bunların başında Edirne kırmızısının geldiğini vurgulayan Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Edirne kırmızısı kitabının geçtiğimiz yıllarda gündeme gelmesiyle birlikte kitaptaki motiflerden hareket ederek bu kültürel değeri tanıtmaya çalışıyoruz. Edirne kırmızısı kentimiz için çok önemli bir değer olacaktır. Edirne kırmızısı çok özel ve güzel bir renk. Zamanında bu rengi elde etmek için çok mücadeleler verilmiş, casusluk faaliyetleri yapılmış.

Bugün bu değeri tekrar ortaya çıkarmak için bir define bulucu gibi çalışıyoruz. Edirne kırmızısı sadece Edirne'nin bir değeri değil. Osmanlı'nın geçmişteki sınırlarını düşünecek olursak o coğrafyada yaşamış tüm insanların değeri."

"Edirne kırmızısını günlük hayatta görürüz"

TÜ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emel Gönenç Güler ise "Edirne kırmızısının turizmdeki yeri" başlıklı sunumunda, Edirne'nin önemli bir turizm şehri olduğunu dile getirdi.

Edirne kırmızısının kentin turizm potansiyeline katkı sağlayacağını aktaran Güler, "Edirneliler kırmızıyı sever ve Edirne kırmızısını günlük hayatta görürüz. Edirne için kırmızı uzak bir renk değil, tüm turistik ürünlerde kullanılabilecek bir renktir." diye konuştu.

Güler, Edirne kırmızısını daha iyi tanıtıp turizme kazandırmak için çalışmalar yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Sempozyumda, Türkiye, Yunanistan ve Romanya'dan akademisyen ve araştırmacılar sunum yaptı.

Trakya Üniversitesi, Erhan Tabakoğlu, Fransa, Edirne, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 1. Uluslararası Edirne kırmızısı e-Sempozyumu - Son Dakika

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