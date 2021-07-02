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"1. Uluslararası Ege Hemşirelik Öğrencileri Kariyer Sempozyumu" - Son Dakika

"1. Uluslararası Ege Hemşirelik Öğrencileri Kariyer Sempozyumu"

02.07.2021 11:06

Prof. Dr. Ersan "Gençlerimizin geleceklerine kaygıyla değil, umutla bakmalarını arzuluyoruz"

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi tarafından "1. Uluslararası Ege Hemşirelik Öğrencileri Kariyer Sempozyumu" düzenlendi. Onursal Başkanlığını EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ve Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Dönmez'in yaptığı, çevrimiçi olarak gerçekleştirilen programa EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan, Hemşirelik Fakültesi Dekan Yardımcıları, Tanıtım ve Kariyer Komisyonu Başkanı Doç. Dr. Esra Oksel, Türkiye'den ve dünyanın çeşitli ülkelerinden konunun uzmanı akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Sempozyumun açılış konuşmasını gerçekleştiren EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan, " Hemşirelik Fakültemiz tarafından ilk defa uluslararası düzeyde gerçekleştirilen bu etkinlikte sizlerle bir arada bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Çağımızda bilim ve teknolojinin hızlı gelişimi, günlük yaşamlarımızın yanı sıra bilgiye erişimi ve iletişimi de eskiye göre çok daha kolay hale getirdi. Bilginin ulaşılabilirliğinin bu denli artması ise eğitim anlayışında, mesleklerin niteliklerinde ve başarının ölçütlerinde önemli sapmalar meydana getirdi. Günümüzde başarıyı bilgiye sahip olmak değil, onu değere dönüştürme kapasitesi belirliyor. Benzer şekilde iş hayatındaki rekabet koşullarının daha çetin hale gelmesiyle birlikte başarıyı yakalayanlar yalnızca mevcut fırsatları iyi değerlendirenler değil, kendisi için yeni fırsatlar yaratabilenler oluyor. Bilim ve teknolojideki hızlı ilerleyişin hem itici gücü hem de sonucu olan bu değişim, eğitim kurumlarına ve gençlere sorumluluklar yüklüyor. Kalifiye iş gücünün yetiştirilmesinde başrolü üstlenen üniversiteler olarak bizler, öğrencilerimize yalnızca akademik olarak değil kariyer planlamalarında da yol göstermekle yükümlüyüz" diye konuştu.

Ege Üniversitesi olarak gençlerin kariyer süreçlerine destek olma noktasında çok değerli projeleri hayata geçirdiklerini vurgulayan Prof. Dr. Mehmet Ersan, "Kariyer Merkezi öncülüğünde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla öğrencilerimizin kariyer basamaklarını daha sağlam ve hızlı adımlarla çıkmasını sağlıyoruz. Tüm bu uygulamalarımızın ardında, gençlerimizin mezun olurken geleceklerine kaygıyla değil, umutla bakmalarını sağlama arzumuz bulunuyor. Bu konuda gençlerimizin her koşulda yanlarında olacağımızı Covid-19 salgın sürecinde de gösterdiğimizi düşünüyorum. Salgın boyunca öğrencilerimizin kariyer planlarına katkı sağlamak amacıyla Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ile işbirliğinde Yetenek Kapısı etkinliklerimiz sürdürülüyor. Yönetim olarak bu yönde gerçekleştirdiğimiz çalışmalara akademik birimlerimizin de ortak olması daha etkin sonuçlar alabilmemiz açısından son derece kıymetli. Bu anlamda Hemşirelik Fakültemiz, kariyer planlama konusunda gerek lisans mezuniyetinin ilk yılında yüzde 79,9'luk istihdam oranı ile gerekse mezunların çoğunun lisansüstü eğitime yönlendirilmesi ile süreci başarıyla yürütüyor. Fakültemizin bilimsel, teknolojik ve güncel uygulamaları takip ederek kendini sürekli geliştiren mezunlar yetiştirdiğini görmek bizler için büyük bir gurur kaynağı. Fakülte çalışanlarımıza bu yöndeki hassasiyetlerinden dolayı teşekkür etmek istiyorum" dedi.

"Kariyer yolundaki her adım güçlü bir gelecek demek"

Hemşirelik öğrencilerine seslenen Prof. Dr. Ersan, "Sizler, nitelikli ve vizyon sahibi hemşireler olarak sağlık hizmetlerinin her alanında ülkemizin ihtiyaç duyduğu sorumluluğu üstleneceksiniz. Tecrübeli isimlerin deneyimlerini öğreneceğiniz bu tür etkinlikler, bu sorumluluğu en iyi biçimde üstlenmenizde son derece önemlidir. Burada yapılacak paylaşımlar ile kendinizi ve yeteneklerinizi duyurabilme, iş dünyasının koşullarını yakından takip edebilme fırsatlarına sahip olacaksınız. Kariyer yolculuğunda attığınız her adımın güçlü bir gelecek inşasında önemli etkiye sahip olacağını unutmayın" diye konuştu.

Uluslararası düzeyde geniş katılım

Sempozyum hakkında bilgiler paylaşan Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Dönmez, "İlkini ulusal platformda 2015 yılında gerçekleştirdiğimiz ve 5 yıl devamlı sürdürdüğümüz sempozyum faaliyetimizi bu yıl ilk kez uluslararası nitelikte gerçekleştiriyoruz. Amacımız,hemşirelik öğrencilerimizin mesleki becerilerini pratiğe nasıl dönüştüreceklerini, doğru hedefler belirleyerek uygun kariyer yolunu seçmelerini ve iş dünyasını tanımalarını sağlamaktır. Ulusal ve uluslararası hemşirelik öğrencilerine mentrörlük yaparak kariyerlerine kavuşturmayı hedefliyoruz. İyi uygulama örneklerinden olan, ülkemizde ilk örneğini fakültemizin yaptığı intörn hemşire öğrencilerimizin uygulamalarda hastanemizde klinik rehber hemşire olarak görevlendirilmesi ve birlikte çalışmaları da kariyerleri için en önemli dokunuşlardan birisidir. Sempozyumumuzda ülkemizden İstanbul'dan Erzurum'a, Mersin'den Antalya'ya, Bolu'dan Ankara'ya pek çok ilimizden katılım gösteren akademisyenlerimiz ve öğrencilerimiz var. Ayrıca YÖK Anadolu Projesinde kardeş üniversitemiz olan Iğdır Üniversitesinden de öğrencilerimiz ve akademisyenlerimiz bulunuyor. Türkiye'den 32 üniversite ve yaklaşık 250 katılımcı bizimle birlikteler. Sempozyumumuz uluslararası alanda da amacına ulaştı. İtalya, Çin, İngiltere, Bosna Hersek, Almanya, Çekya, İran, Yunanistan, İsveç, İsviçre gibi pek çok farklı ülkeden katılım sağlayan konuklarımız var. Sempozyumumuzu gerçekleştiren EÜ Hemşirelik Fakültesi Tanıtım ve Kariyer Komisyonuna, değerli öğretim üyelerimize ve öğrencilerimize katkı ve katılımları için teşekkür ediyorum" dedi.

"Amaç deneyim ve bilgi paylaşımını sağlayacak bir fırsat yaratmak"

EÜ Hemşirelik Fakültesi Tanıtım ve Kariyer Komisyonu Başkanı Doç. Dr. Esra Oksel ise "Komisyon olarak uzun yıllar sürdürdüğümüz kariyer çalışmalarımız kapsamında uluslararası düzeyde bir sempozyum gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz.Sempozyumumuzda her şeyden önce ulusal ve uluslararası hemşirelik öğrencilerini bir araya getirecek, deneyim ve bilgi paylaşımını sağlayacak bir fırsat yaratmak istedik. Programımızda, alanlarında başarılı olan meslektaşlarımızın kariyer deneyimlerini, ülkemizdeki lisansüstü eğitim olanaklarını, öğrencilik düzeyinde mesleki örgütlenmenin önemini birlikte dinleyeceğiz. Sempozyumun hazırlık aşamasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından "Kariyer Yolculuğum", "Türkiye'de Hemşirelikte Kariyer Planlaması ve Lisansüstü Eğitim", "Hemşirelikte Güç Birliği", "Farklı Ülkelerde Hemşirelik Eğitimi ve Çalışma Koşulları" oturumları gerçekleştirildi. Oturumlar kapsamında ülkemizden ve dünyanın çeşitli ülkelerinden akademisyenler ve öğrenciler, bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştılar.

Ege Üniversitesi, Mehmet Ersan, Türkiye, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel '1. Uluslararası Ege Hemşirelik Öğrencileri Kariyer Sempozyumu' - Son Dakika


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