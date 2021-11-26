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"1. Uluslararası Fetih Kısa Film Yarışması" ödül töreni yapıldı - Son Dakika

"1. Uluslararası Fetih Kısa Film Yarışması" ödül töreni yapıldı

26.11.2021 21:43
"1. Uluslararası Fetih Kısa Film Yarışması" ödül töreni yapıldı

Okmeydanı Spor ve Eğitim Vakfı tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle bu yıl ilki düzenlenen "Maziden Atiye 950. Yılında Malazgirt Zaferi ve Sultan Alparslan 1. Uluslararası Fetih Kısa Film Yarışması" ödülleri sahiplerini buldu.

Okmeydanı Spor ve Eğitim Vakfı tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle bu yıl ilki düzenlenen "Maziden Atiye 950. Yılında Malazgirt Zaferi ve Sultan Alparslan 1. Uluslararası Fetih Kısa Film Yarışması" ödülleri sahiplerini buldu.

Törene, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Beyoğlu Belediye Başkanı ve Okçular Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Ali Yıldız, İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu'nun yanı sıra pek çok sanatsever katıldı.

Yarışmada Muhammet Furkan Daşbilek, "Bir Nehir Kıyısında" adlı filmiyle birinciliğe, Ahmet Sami Kuriş "Cesaret ve Ötesi" adlı filmiyle ikinciliğe ve Rasoul İranzad Aghamirlou "Sallakh" adlı filmiyle üçüncülüğe layık görüldü.

Yönetmen Özer Kesemen, 'Bir Ömür Anadolu-Ahlat Taşı' filmiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü'nün sahibi olurken, Semih Gülen'e ise "Öncü" adlı filmiyle Sultan Alparslan Özel Ödülü verildi.

Ödül töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, gençlerin parlak fikir ve gönül dünyalarında var ettikleri tarih bilincini günümüz idrakine dönüştürerek yarınlara taşımak konusunda bir köprü olacağını kaydetti.

Demircan, şunları söyledi:

"Böylesi şanlı bir tarihin mirasçıları olarak bizlere düşen, bizden sonraki nesilleri atalarının mazisini bilen, vatan, millet, bayrak ve bağımsızlık aşkını yoluna şiar edinen bir bilinçle yetiştirmektir. Ne mutlu ki, işte bugün Malazgirt Zaferi'nin üzerinden geçen 950 senenin ulvi mirası altında ecdadımızı gönendiren bir etkinlikte tam da bunu gerçekleştirmek için bir araya geldik." dedi.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Erdoğan da Okçular Vakfının misyonunu, bir medeniyet ihyası serüvenine destek olmak şeklinde açıkladı.

Erdoğan, Ahlat Malazgirt etkinlikleri vesilesiyle Türkiye'nin gündemine Malazgirt'in yeniden daha güçlü bir şekilde düştüğünü kaydederek, "Malazgirt'i hatırlatmakla kalmadık, Malazgirt'in yanı başındaki 'Kubbet-ül İslam' olan Ahlat'ın da tanınmasını başarmaya çalıştık. Belli bir mesafe aldık. Bugün çok daha fazla insanımız Ahlat'a, Malazgirt'e gidiyorlar. Oradaki 900 yıllık ecdat mezarlarını ziyaret ediyorlar. Bu toprakları vatan yapan değerlerin neler olduğunu en azından düşünme fırsatı bulmuş oluyorlar." ifadelerini kullandı.

"Bir vatanı vatan yapmanın yolu, orayı kendi renginizle boyamaktır"

Gençlerin, vatanlarının hangi değerlerle kurulduğunu bilmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Bir vatanı vatan yapmanın yolu, orayı kendi renginizle boyamaktır. Kısa film yarışmasını da fetih ruhunu, Malazgirt'in neden Malazgirt olduğunu, neden bu toprakları vatan yapan değerlerin önemli olduğunu daha çok insana hatırlatmanın, tanıtmanın bir yolu olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Okçular Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Yıldız ise vakıf olarak Malazgirt ve Sultan Alparslan konuşulsun ve anlatılsın düşüncesiyle bir kısa film yarışması düzenlediklerini ifade ederek, "Amacımız, okçuluk sporunun tanıtılması, geliştirilmesi yanında sanat faaliyetleri, kültür faaliyetleri olarak da Okçular Vakfının bu sorumluluğunu yerine getirmesi." şeklinde konuştu.

Jüri başkanlığını yapımcı Emre Konuk'un üstlendiği yarışmanın jüri üyeleri arasında ise oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdür Yardımcısı Kemal Uysal, Prof. Dr. Cihan Piyadeoğlu ve Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Ziya Gökçek yer aldı.

Bu yıl ilki düzenlenen "Maziden Atiye 950. Yılında Malazgirt Zaferi ve Sultan Alparslan 1. Uluslararası Fetih Kısa Film Yarışması", gelecek yıl tekrar sinemaseverlerle buluşmayı planlıyor.

1. Uluslararası Fetih Kısa Film Yarışması ödül töreni yapıldı
1. Uluslararası Fetih Kısa Film Yarışması ödül töreni yapıldı
1. Uluslararası Fetih Kısa Film Yarışması ödül töreni yapıldı
1. Uluslararası Fetih Kısa Film Yarışması ödül töreni yapıldı
1. Uluslararası Fetih Kısa Film Yarışması ödül töreni yapıldı

Sultan Alparslan, Kısa Film, Malazgirt, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel '1. Uluslararası Fetih Kısa Film Yarışması' ödül töreni yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: "1. Uluslararası Fetih Kısa Film Yarışması" ödül töreni yapıldı - Son Dakika
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