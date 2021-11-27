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'1. ULUSLARARASI FETİH KISA FİLM YARIŞMASI' ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU - Son Dakika

'1. ULUSLARARASI FETİH KISA FİLM YARIŞMASI' ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

27.11.2021 11:46

Okmeydanı Spor ve Eğitim Vakfı'nca Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün tarafında düzenlenen Maziden Atiye 950. Yılında Malazgirt Zaferi ve Sultan Alparslan 1. Uluslararası Fetih Kısa Film Yarışması ödülleri sahiplerine verildi.

Okmeydanı Spor ve Eğitim Vakfı'nca Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün tarafında düzenlenen Maziden Atiye 950. Yılında Malazgirt Zaferi ve Sultan Alparslan 1. Uluslararası Fetih Kısa Film Yarışması ödülleri sahiplerine verildi.

Taksim'de bir otelde gerçekleştirilen ödül törenine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Beyoğlu Belediye Başkanı ve Okçular Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Ali Yıldız, İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve davetliler katıldı.

Törende konuşan Bilal Erdoğan Ahlat Malazgirt etkinlikleri vesilesiyle Türkiye'nin gündemine Malazgirt yeniden daha güçlü bir şekilde düşmüş oldu. Biz Malazgirt'i hatırlatmakla kalmadık, Malazgirt'in yanı başındaki 'Kubbetül İslam' olan Ahlat'ın da tanınmasını başarmaya çalıştık. Belli bir mesafe aldık. Bugün çok daha fazla insanımız Ahlat'a, Malazgirt'e gidiyorlar. Oradaki 900 yıllık ecdat mezarlarını ziyaret ediyorlar. Bu toprakları vatan yapan değerlerin neler olduğunu en azından düşünme fırsatı bulmuş oluyorlar dedi.

Erdoğan Bu toprakları vatan yapan değerlerin neler olduğunu, yeri geldiğinde cenk, kültür, sanat, bilim olduğunu nesillerimize anlatabilirsek, o zaman bu toprakları ebediyen teminat altına alabiliriz. Bir vatanı vatan yapmanın yolu orayı kendi renginizle boyamaktır. Kısa film yarışmasını da fetih ruhunu, Malazgirt'in neden Malazgirt olduğunu, neden bu toprakları vatan yapan değerlerin önemli olduğunu daha çok insana hatırlatmanın, tanıtmanın bir yolu olarak görüyoruz diye konuştu.

Konuşmaların ardından 'Maziden Atiye 950. Yılında Malazgirt Zaferi ve Sultan Alparslan Fetih Kısa Film Yarışması'nda kazanlara ödülleri dağıtıldı.

Muhammet Furkan Daşbilek'in 'Bir Nehir Kıyısında' adlı filmiyle 1'nciliği kazandığı yarışmada, Ahmet Sami Kuriş, 'Cesaret ve Ötesi' adlı filmiyle ikinci, Rasoul İranzad Aghamirlou ise 'Sallakh' adlı filmiyle üçüncülük ödülünü aldı.

Törende ayrıca Özer Kesemen, 'Bir Ömür Anadolu - Ahlat Taşı' filmiyle T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü'nü aldı. Semih Gülen, 'Öncü' adlı filmiyle Sultan Alparslan Özel Ödülü'nün sahibi oldu.

'1. ULUSLARARASI FETİH KISA FİLM YARIŞMASI' ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
'1. ULUSLARARASI FETİH KISA FİLM YARIŞMASI' ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
'1. ULUSLARARASI FETİH KISA FİLM YARIŞMASI' ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
'1. ULUSLARARASI FETİH KISA FİLM YARIŞMASI' ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Sultan Alparslan, Malazgirt, Kısa Film, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel '1. ULUSLARARASI FETİH KISA FİLM YARIŞMASI' ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: '1. ULUSLARARASI FETİH KISA FİLM YARIŞMASI' ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU - Son Dakika
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