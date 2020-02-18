1. Uluslararası Grand Prix Antalya Yarışları sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Spor 1. Uluslararası Grand Prix Antalya Yarışları sona erdi - Son Dakika Spor

1. Uluslararası Grand Prix Antalya Yarışları sona erdi

6 saat önce

Uluslararası kış antrenman yarış serisinin son ayağı, UCI 1.2 Grand Prix Antalya sona erdi.

1. Uluslararası Grand Prix Antalya Yarışları sona erdi, System.String[]

Uluslararası kış antrenman yarış serisinin son ayağı, UCI 1.2 Grand Prix Antalya sona erdi.


Antalya Valiliğinin desteği ve Enda Tour Organizasyonun iş birliği ile gerçekleştirilen Uluslararası UCI Grand Prix Antalya rüzgarı Expo'dan geçti. Yarışmaya 23 ülkeden toplam 136 sporcu katılarak kıyasıya mücadele etti. Yarışmada dereceye giren sporculara ödülleri ve madalyaları düzenlenen törenle verildi. Grandprix kapsamında toplam 4 yarış düzenlendi. Toplamda 560 yabancı bisikletçi Akdeniz Bölgesi'nin eşsiz doğası ve tesisleriyle tanışma imkanı yakaladı. Sporcular, yarışlara önümüzdeki senelerde de katılacaklarını belirterek, Antalya'da yarışmaktan duydukları mutluluğu dile getirdiler.


Enda Tour Kurucusu ve STB - Spor Turizm Birliği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, Antalya Valiliği, Spor Turizm Birliği ve TÜRSAB destekleriyle düzenlenen yarışlara ilgilinin ilk yıl için oldukça fazla olduğunu belirtti. Yaşacan, önümüzdeki senelerde Grand Prix yarışlarının gelişerek büyüyeceğini sözlerine ekledi. - ANTALYA

Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 04:30 Kaynak: İHA
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