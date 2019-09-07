1. Uluslararası İnegöl Köfte Festivali başladı

İnegöl'ün damaklarda bıraktığı eşsiz lezzetle önemli markalarından biri olan İnegöl Köftesinin, ulusal ve uluslararası alanda marka değerinin arttırılması ve tanıtılması adına bu yıl ilk kez 1. Uluslararası İnegöl Köfte Festivali düzenlendi. 2 gün sürecek festival, bugün yapılan coşkulu açılışla start aldı.

126 yıl önce İnegöl'de ilk köfteci dükkanının açılmasıyla başlayan serüvende bugün yurt içi ve yurt dışından müdavimleri bulunan İnegöl Köftesinin marka değerinin arttırılması adına; İnegöl Belediyesi, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası, Lokantacılar Odası ile İstanbul Şef Aşçılar Derneği işbirliğinde bu yıl ilk kez 1. Uluslararası İnegöl Köfte Festivali düzenlendi.

1 BUÇUK TON KÖFTE İKRAM EDİLECEK

7-8 Eylül tarihlerinde yapılan festival, bu sabah düzenlenen coşkulu törenle start aldı. 2 gün boyunca farklı lezzet şölenleri, yöresel yemekler, yarışmalar ile devam edecek festival kapsamında, Pazar günü 14.30'da Nikah Dairesi önündeki alanda kurulacak 25 metrelik ızgaralarda gün boyu 1 buçuk ton köfte pişirilerek vatandaşlara ikram edilecek. 10 bin kişilik köfte ikramı yapılması planlanırken, bu organizasyonla İnegöl Köftesinin tanıtımının da yapılması hedefleniyor.

KORTEJLE BAŞLADI

Uluslararası İnegöl Köfte Festivalinin açılışı, bu sabah 10.00'da İnegöl Belediyesi önünden festival alanına kadar gerçekleştirilen kortej yürüyüşüyle başladı. Protokol üyelerinin yoğun katılımıyla yapılan korteje, İnegöl Tarihi Mehteri de eşlik etti.

İNEGÖL KÖFETSİNİN TEMELLERİ 126 YIL ÖNCE ATILDI

Kortej sonrası alanda resmi açılış töreni gerçekleştirildi. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından festivalin açılış konuşmasını yapan İnegöl Köfteci, Aşçı, Tatlıcı, Lokantacı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sabri Dönmez, "İnegöl'ümüzün önemli marka değerlerinden biri olan, damaklarda bıraktığı eşsiz lezzetle bir asrı aşkın süredir Türkiye'nin dört bir yanından ve hatta farklı ülkelerden müdavimleri bulunan İnegöl Köftesinin tanıtımı amacıyla düzenlediğimiz 1. Uluslararası İnegöl Köfte Festivaline hoş geldiniz şerefler verdiniz. 126 yıl önce Bulgaristan'dan şehrimize göç ederek kurduğu köfteci dükkanıyla İnegöl Köftesinin temellerini atan Mustafa Efendiden bu yana, İnegöl Köftesi tadına bakan herkesi lezzetine hayran bırakmıştır. Bugün de bu lezzetin marka değerini arttırmak, ulusal ve uluslararası alanda İnegöl Köftesini daha fazla kişiye duyurmak adına bu festivali düzenliyoruz. Aslında İnegöl Köftesi başlı başına bir marka değeridir. Amacımız sadece bu marka değerini daha yukarılara taşımak. Bu düşünceden hareketle İnegöl Belediyemiz, Ticaret ve Sanayi Odamız ve İstanbul Şef Aşçılar Derneğimiz ile birlikte 1. Uluslararası İnegöl Köfte Festivalini düzenliyoruz. 2 gün sürecek bu festivalde 1 buçuk ton köfte ikramı yapılacak. Ayrıca farklı yarışmalar, Osmanlı Mutfağından lezzetler ilçe halkımızın beğenisine sunulacak. Ben organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen başta Belediye Başkanımız ve Ticaret Odası Başkanımıza, tüm katkı verenlere teşekkür ediyorum. İnşallah ilerleyen yıllarda daha büyük ve görkemli organizasyonlarla festivalimizi gerçekleştirmek dileğiyle, herkese iyi eğlenceler ve lezzetli festivaller diliyorum" dedi.

İNEGÖL KÖFTESİ DÜNYAYA TANITILACAK

İstanbul Şef Aşçılar Derneği Başkanı Avni Sap ise "Dernek olarak bu ikincisini düzenlediğimiz bir organizasyon. İnşallah yüzümüzün akıyla bundan da çıkacağız. Bundan sonra İnegöl'ün tanıtımı için diğer gittiğimiz illerde de İnegöl Köftesinin tanıtımını yaparak İnegöl'ü bir üst noktaya taşımayı hedefliyoruz. Gaziantep mutfağını nasıl ki dünya biliyorsa, İnegöl Köftesini de dünya mutfağına tanıtmak için uluslararası şeflerimizi buraya davet ettik" diye konuştu.

MOBİLYADAN ÖNCE İNEGÖL KÖFTESİ BİLİNİYORDU

Festivalin paydaşlarından İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ da "İnegöl'ümüz sanayi şehri olmakla birlikte kültüründe aslında çok önemli ürünleri bulunduran bir şehir. Diyoruz ki mobilya şehri, sanayi şehri… Özellikle son dönemlerde Türkiye'de ekonomiye ciddi katkılarda bulunan bir şehirde yaşıyoruz. Ancak 126 yıl önce İnegöl'de Türkiye'ye mal olmuş bir marka doğdu. İnegöl köftesi. Mobilyadan önce İnegöl Köftemiz Türkiye'de biliniyordu. Biz İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası olarak şehrimizin değerlerine katkı sağlamaya her daim devam edeceğiz. İnegöl Köftesinin korunması, denetlenmesi, coğrafi işaretiyle birlikte Ticaret ve Sanayi Odamıza aittir. Bizler de İnegöl Köftemiz daha kaliteli nasıl üretilebilir, sunumu daha güzel nasıl yapılabilir, köftenin lezzetinde bir standart nasıl sağlanır bunun üzerinde bir çalışma yapıyoruz. Bundan 2 ay önce açıklamıştık, artık İnegöl köftesini ızgarayı eline alan, eti yoğuran üretemeyecek. İnegöl köftesinin içerisindeki katkılarıyla birlikte oranını da çok düzgün tespit ederek, bizim şartlarımıza uyarak gerek pişirilmesi gerekse de etin hazırlanmasında, sunumunda da bizim şartlarımıza uyanlar İnegöl Köftesi üretmeye devam edecek. Bu şekilde üretmeyenler de bizim kontrolümüz sonrası bunu üretemeyecek" şeklinde konuştu.

MÜTEVAZİ OLAMAYIZ, EN LEZZETLİ KÖFTEYİ ÜRETİYORUZ

Türkiye'de en lezzetli köftenin İnegöl Köftesi olduğunu da vurgulayan Uğurdağ, "Ben buradan tüm köfte üretimi yapanlara seslenmek istiyorum; Türkiye'de en lezzetli köfteyi üretiyoruz. Burada mütevazi olamayız. Öncelikle biz İnegöl'de kendi kasabımız, kendi restoranımız en güzel köfteyi yapacak ki ondan sonra şehir dışında üretilen köftelere müdahale etme şansımız olsun. Türkiye'nin bir markası, İnegöl'ün bir değeri olan İnegöl Köftesini daha lezzetli ve daha kaliteli sunmak, ticari açıdan da şehre katkı sağlayacak duruma getirebilmek için mücadelemizi ortaya koyacağız. Bu bağlamda Sabri Başkanımız bize gelmişti, köfte festivali düzenleyelim demişti. Bu birincisi. Eksiğiyle, yanlışı ve doğrusuyla bunu yapıyoruz. İnşallah bundan sonraki programlarda daha güzel organizasyonlarda buluşmak dileğiyle" ifadelerinde bulundu.

GÜCÜMÜZ VE BAŞARIMIZ, GEÇMİŞİMİZDE SAKLI

Belediye Başkanı Alper Taban ise konuşmasına 6 Eylül İnegöl'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümünü hatırlatarak başladı. Taban, "Bugün çok heyecanlıyız, mutluyuz, gururluyuz. Şehrimizin gücünün farkındayız. Dün 6 Eylül İnegöl'ün kurtuluş yıldönümüydü. Kurtuluştan itibaren 97 yıl geçti. Ben şuna canı gönülden inanıyorum, bizim gücümüz ve başarımız geçmişimizde saklı. Geçmişimizi daha iyi anlayabilirsek geleceğe daha emin adımlarla yürüyebileceğimizi düşünüyorum" dedi.

KÖFTE FESTİVALİNİ GELECEK NESİLLERE AKTARMAK İSTİYORUZ

Köftenin şehrimizin değerli bir markası olduğuna dikkat çeken Taban, "Lokantacıları Odası Başkanımız, Şef Aşçılar Derneği Başkanımız ziyaretimize geldiler ve İnegöl'de köfte festivali ve beraberinde yöresel yemeklerin sunumunun da yapılabileceği bir festival düzenlemek istediklerini ifade ettiler. Aslında hepimizin düşündüğü, bu şehirde niçin bir köfte festivali yapmayalım, bunu daha uzaklara niçin duyurmayalım düşüncesi bugün ilkiyle ve özellikle uluslararası anlamda gerçekleşmiş oluyor. Aramızda çok değerli şef ve aşçılarımız var. 10 farklı bölgeden şehrimize geldiler. Çünkü köftemiz bizim kıymetli bir markamız. Özellikle dışarıdan gelen misafirlerime soruyorum, İnegöl deyince aklınıza ilk ne geliyor? Öncelikle genelde mobilya ve sonrasında köfte geliyor. Üçüncü markamız da Oylat Kaplıcalarımız. İnşallah biz bugün ilkini yaptığımız köfte festivaliyle, bu organizasyonun eksik ve aksaklarını da önümüzdeki süreçte değerlendirerek daha güzel, profesyonel bir köfte festivalini gelecek nesillere aktarmak istiyoruz. Şehrimizin değerli bir markası. Sanayi şehriyiz, beraberinde tarım şehriyiz. Turizm anlamında da bugün köfteyi konuşuyoruz" diye konuştu.

İNEGÖL BİR KÜLTÜR ŞEHRİ

Taban, İnegöl'ün aynı zamanda bir kültür şehri olmasından da bu zenginliğin kaynaklandığını kaydederek konuşmasını şöyle tamamladı: "Çünkü 81 vilayetin tamamından şehrimizde yaşayan vatandaşlarımız var. Beraberinde Balkan, Kafkas coğrafyasından bu şehre gelmiş, gelirken de o güzelliklerini, kültürlerini getiren insanlar var. İşte bugün o güzel insanların bu şehre kattığı değeri konuşuyoruz. Burada ciddi bir emekte harcandı. Destek ve katkı veren herkese çok teşekkür ediyorum. İki gün boyunca burada dolu dolu etkinlikler olacak."

Konuşmalar sonrası protokol üyeleri kurdele kesimi yaparak festivalin de startını verdi. Ardından stantlar gezilerek yapılan farklı yöresel ürünler ve Osmanlı Mutfağının eşsiz lezzetlerin tadına bakıldı. Festival protokol bölümünün ardından yemek yarışmaları ve farklı etkinliklerle devam etti.