Son Dakika Haberleri: 1. Uluslararası İnşaat Mühendisliği ve Teknolojisindeki Yenilikler Sempozyumu
Son Dakika Güncel 1. Uluslararası İnşaat Mühendisliği ve Teknolojisindeki Yenilikler Sempozyumu

1. Uluslararası İnşaat Mühendisliği ve Teknolojisindeki Yenilikler Sempozyumu

46 dakika önce

Afyonkarahisar'da "1. Uluslararası İnşaat Mühendisliği ve Teknolojisindeki Yenilikler Sempozyumu" başladı.

1. Uluslararası İnşaat Mühendisliği ve Teknolojisindeki Yenilikler Sempozyumu, System.String[]

Afyonkarahisar'da "1. Uluslararası İnşaat Mühendisliği ve Teknolojisindeki Yenilikler Sempozyumu" başladı.

Termal bir otelde düzenlenen ve iki gün sürecek sempozyumun açılışında konuşan Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Türkiye'de müteahhitlik sektörünün iyi bir noktada olduğunu dile getirerek şöyle konuştu:

"Dünya genelinde de ülkemizin seçkin firmalarının ismi önde gelen müteahhitlik firmaları içerisinde geçiyor. Böyle güzel bir konumda olmamıza rağmen dayanıklılık konusunda inşaat sektörü alanında eleştiri alıyoruz. Bir tezatlık var. Hem dünya çapında bilinen çok iyi müteahhitlik firmalarımız var. Diğer taraftan ise en küçük depremde sıkıntıya girebileceğimiz yapılara sahibiz. Bu alanda hızlı bir şekilde kentsel dönüşümler yapılıyor. Bu anlamda inşaat mühendisliği alanındaki yeniliklere ülkemiz adına bizimde ihtiyacımız var. Hızlı bir şekilde bu yeniliklerin alana yansıması gerekiyor. Bu tür sempozyumların bunda önemli katkısı olacaktır."

Yapılan konuşmaların ardından Vali Tutulmaz ile Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'e plaket verildi.

Etkinliğe Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yılmaz Yalçın, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Mustafa Tutulmaz, Termal, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 02:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Haydarpaşa ve Sirkeci garları ihalesini kazanan Hezarfen Danışmanlık, İmamoğlu'na yüklendi: Yaptığı suçtur
Çin'den Soçi mutabakatına ilk yorum: Faydalı olmasını umuyoruz Son dakika: Türk askerleri, Resulayn'da terör örgütü YPG'nin karargahına Türk bayrağını astı AK Parti döneminde Atakum Belediyesi'ne 37,5 ton et satan firma iflas etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2019 15:38:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 1. Uluslararası İnşaat Mühendisliği ve Teknolojisindeki Yenilikler Sempozyumu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]