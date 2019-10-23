Afyonkarahisar'da "1. Uluslararası İnşaat Mühendisliği ve Teknolojisindeki Yenilikler Sempozyumu" başladı.

Termal bir otelde düzenlenen ve iki gün sürecek sempozyumun açılışında konuşan Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Türkiye'de müteahhitlik sektörünün iyi bir noktada olduğunu dile getirerek şöyle konuştu:

"Dünya genelinde de ülkemizin seçkin firmalarının ismi önde gelen müteahhitlik firmaları içerisinde geçiyor. Böyle güzel bir konumda olmamıza rağmen dayanıklılık konusunda inşaat sektörü alanında eleştiri alıyoruz. Bir tezatlık var. Hem dünya çapında bilinen çok iyi müteahhitlik firmalarımız var. Diğer taraftan ise en küçük depremde sıkıntıya girebileceğimiz yapılara sahibiz. Bu alanda hızlı bir şekilde kentsel dönüşümler yapılıyor. Bu anlamda inşaat mühendisliği alanındaki yeniliklere ülkemiz adına bizimde ihtiyacımız var. Hızlı bir şekilde bu yeniliklerin alana yansıması gerekiyor. Bu tür sempozyumların bunda önemli katkısı olacaktır."

Yapılan konuşmaların ardından Vali Tutulmaz ile Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'e plaket verildi.

Etkinliğe Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yılmaz Yalçın, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.