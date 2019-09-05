1. Uluslararası Kel Aliço Serbest Güreş Turnuvası'nda Trakya Birlik Güreş takımı şampiyon oldu.

Trakya Birlik sponsorluğunda Mimar Sinan Kapalı Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonunda gerçekleşen turnuvaya Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, Ukrayna, Moldova, Kuzey Makedonya, Kosova ve Romanya'dan 86 güreşçi katıldı.

Turnuvanın açılış konuşmasını yapan Edirne Gençlik ve Spor Müdürü Selim Ak, güreşin ata sporu olduğunu ve en çok madalya alınan bir spor branşı olduğunu söyledi.

Edirne'de tesisleşme alanında büyük atılımların yapıldığına dikkat çeken Ak, gelecek yıl bir spor salonunun daha açılacağının müjdesini verdi.

Ak, valiliğin desteğiyle Edirne'deki bazı okullarda cep salonları oluşturduklarını belirterek "Bu salonlara uzman antrenör desteği sağlayarak güreş branşını tabana yaymayı hedefliyoruz." dedi.

Trakya Birlik Spor Kulübü Başkanı Önder Yücel de güreşi daha iyi yerlere getirmek amacıyla hem önemli bir çiftçi kuruluşu Trakya Birlik hem de kulüp olarak çok çaba sarf ettiklerini söyledi.

Yücel, destekler ve çabalarla güreşin hak ettiği konuma geleceğine inandığını kaydetti.

Müsabakalar sonucunda Trakya Birlik Spor Kulübü şampiyon oldu. Bulgaristan'dan müsabakalara katılan Dimitrovgrad Güreş Kulübü ikinci İstanbul Güreş Kulübü ise üçüncü oldu.