1. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu - Son Dakika

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, İslamofobi'ye ilişkin "Biz aciz değiliz, biz güçsüz değiliz. Bu konuda var olan mekanizmaları yeteri kadar çalışmıyoruz ve harekete geçirmiyoruz. Bunu başarabilirsek bu bahsettiğimiz sıkıntıların büyük bir kısmının önüne geçmiş olacağız." dedi.

Malkoç, Ankara ATO Congresium'da düzenlenen 1. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu'nun ikinci gününde, "Algılanan İslamofobi" oturumunda yaptığı konuşmada, Türkiye'de İslamofobi meselesinin kısa zamanda kavrandığını belirtti.

Bundan sonraki sürecin başarılı şekilde tamamlanmasının yapılacak çalışmalara bağlı olduğuna değinen Malkoç, dünyada koronavirüs salgınına rağmen İslamofobi'nin hiçbir zaman hız kesmediğini söyledi.

Malkoç, dünya genelindeki ülkelerin tedbir almak yerine Müslümanları baskı altına aldığına dikkati çekerek, İslamofobi'nin kurgulanmış ve üzerinde çalışılmış bir korku olduğunu belirtti.

Batılı ülkelerin İslamofobi'ye eğitim müfredatlarında yer verdiğini aktaran Malkoç, "Neyle uğraşırlarsa uğraşsınlar biz şunu biliyoruz ki eninde sonunda hakkaniyet, hukuk, adalet galip gelecektir. Burada da bizim çabamız önemli." diye konuştu.

Malkoç, "Biz aciz değiliz, biz güçsüz değiliz. Bu konuda var olan mekanizmaları yeteri kadar çalışmıyoruz ve harekete geçirmiyoruz. Bunu başarabilirsek bu bahsettiğimiz sıkıntıların büyük bir kısmının önüne geçmiş olacağız." dedi.

Türkiye'nin Filistin konusundaki çabalarının önemine de değinen Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumunun İslam düşmanlığıyla mücadeleye yönelik faaliyetlerini aktardı.