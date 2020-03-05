"1. Uluslararası Mühendislik ve Dijital Dönüşüm Konferansı" - Son Dakika
Son Dakika Güncel '1. Uluslararası Mühendislik ve Dijital Dönüşüm Konferansı' - Son Dakika

"1. Uluslararası Mühendislik ve Dijital Dönüşüm Konferansı"

6 saat önce

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, kamu, üniversite, sanayi işbirliği kapsamında Nuh Naci Yazgan Üniversitesinde gerçekleştirilen "1. Uluslararası Mühendislik ve Dijital Dönüşüm Konferansı"na katıldı.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, kamu, üniversite, sanayi işbirliği kapsamında Nuh Naci Yazgan Üniversitesinde gerçekleştirilen "1. Uluslararası Mühendislik ve Dijital Dönüşüm Konferansı"na katıldı.

Melikgazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Palancıoğlu konferansta, belediye olarak teknoloji üzerine önemli projeleri yürüttüklerini ifade etti.

Sanayiciye destek olmaları gerektiğini vurgulayan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Belediye olarak bu desteği veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz. İnşallah ilçemize bir teknoloji lisesi kazandıracağız. Çocuklarımız teknolojiyle tanışacak ve ilerde burası ileri teknoloji lisesi olacak. Teknoloji olmazsa olmaz. Türkiye olarak savunma sanayimizde muazzam bir gelişme kaydettik. Dışarıya bağımlı olmadan kendi savunma silahlarımızı üretir hale geldik. Ülkemizin güvenliği ve kalkınması için teknoloji önemli. Bunun için bu konferans benim için oldukça önemliydi."

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Dönüşüm, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:00 Kaynak: AA
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