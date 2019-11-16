Gaziantep'te düzenlenen 1. Uluslararası Naim Süleymanoğlu Halter Turnuvası'nın ikinci gününde Türk sporcular, 12 kategoride 15 madalya kazandı.
Valilik, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Halter Federasyonu iş birliğiyle Şahinbey Karataş Spor Salonu'nda 22 ülkeden 120 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen turnuvada farklı kategorilerde müsabakalara devam edildi.
Kategoriler ve dereceye giren sporcular şöyle:
Erkekler
73 kilo koparma:
1- Daniyar İsmayilov "157 kilo" (Türkiye)
2- Briken Calja "146 kilo" (Arnavutluk)
3 - Ahmet Turan Oktay "140 kilo" (Türkiye)
73 kilo silkme:
1- Daniyar İsmayilov "157 kilo" (Türkiye)
2- Briken Calja "184 kilo" (Arnavutluk)
3 - Ahmet Turan Oktay "171 kilo" (Türkiye)
73 kilo toplam:
1- Daniyar İsmayilov "347 kilo" (Türkiye)
2- Briken Calja "330 kilo" (Arnavutluk)
3 - Ahmet Turan Oktay "311 kilo" (Türkiye)
81 kilo koparma:
1 - Ritvars Suharevs "158 kilo" (Letonya)
2- Erkand Qerimaj "158 kilo" (Arnavutluk)
3 - Bozhidar Andreev "155 kilo" (Bulgaristan)
81 kilo silkme:
1 - Ritvars Suharevs "197 kilo" (Letonya)
2- Erkand Qerimaj "193 kilo" (Arnavutluk)
3- Ritvars Suharevs "190" (Letonya)
81 kilo toplam:
1 - Bozhidar Andreev "352 kilo" (Bulgaristan)
2- Erkand Qerimaj "351 kilo" (Arnavutluk)
3- Ritvars Suharevs "348 kilo" (Letonya)
Kadınlar
64 kilo koparma
1- Nuray Levent "95 kilo" (Türkiye)
2- Berfin Altun "93 kilo" (Türkiye)
3 - Daniela İvanova "85 kilo" (Letonya)
-64 kilo silkme:
1- Nuray Levent "118 kilo" (Türkiye)
2- Berfin Altun "117 kilo" (Türkiye)
3 - Daniela İvanova "107 kilo" (Letonya)
-64 kilo toplam:
1- Nuray Levent "213 kilo" (Türkiye)
2- Berfin Altun "210 kilo" (Türkiye)
3 - Daniela İvanova "192 kilo" (Letonya)
-74 kilo koparma:
1- Gülnabat Kadyrova "98 kilo" (Türkmenistan)
2- Dilara Narn "97 kilo" (Türkiye)
3- Seyedehelham Hosseini "88 kilo" (İran)
74 kilo silkme
1- Dilara Narn "127 kilo" (Türkiye)
2- Gülnabat Kadyrova "120 kilo" (Türkmenistan)
3- Seyedehelham Hosseini "110 kilo" (İran)
-74 kilo toplam
1- Dilara Narn "224 kilo" (Türkiye)
2- Gülnabat Kadyrova "218 kilo" (Türkmenistan)
3- Seyedehelham Hosseini "198 kilo" (İran)