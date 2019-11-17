Son Dakika Haberleri: 1. Uluslararası Naim Süleymanoğlu Halter Turnuvası sona erdi
Son Dakika Spor 1. Uluslararası Naim Süleymanoğlu Halter Turnuvası sona erdi - Son Dakika Spor

1. Uluslararası Naim Süleymanoğlu Halter Turnuvası sona erdi

6 saat önce

Gaziantep'te düzenlenen 1. Uluslararası Naim Süleymanoğlu Halter Turnuvası'nın son gününde Türk sporcular, 5 madalya elde etti.

1. Uluslararası Naim Süleymanoğlu Halter Turnuvası sona erdi, System.String[]

Gaziantep'te düzenlenen 1. Uluslararası Naim Süleymanoğlu Halter Turnuvası'nın son gününde Türk sporcular, 5 madalya elde etti.

Valilik, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Halter Federasyonu iş birliğiyle Şahinbey Spor Salonu'nda 22 ülkeden 120 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen turnuvada müsabakalar sona erdi.

Türk sporculardan kadınlarda +87 kiloda Merve Günal, koparmada 98, silkmede 127 ve toplamda 225 kilo olmak üzere 3 bronz madalya aldı. 87 kiloda ise Tuğçe Boynueğri koparmada 97 kiloyla gümüş madalya alırken silkmede 113 kiloyla 4. oldu. Tuğçe, toplamda da 210 kiloyla bronz madalya kazandı.

Naim Süleymanoğlu, Gaziantep, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 09:22 Kaynak: AA
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