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1. Uluslararası Naim Süleymanoğlu Halter Turnuvası sona erdi
6 saat önce
Gaziantep'te düzenlenen 1. Uluslararası Naim Süleymanoğlu Halter Turnuvası'nın son gününde Türk sporcular, 5 madalya elde etti.
Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 09:22 Kaynak: AA
Gaziantep'te düzenlenen 1. Uluslararası Naim Süleymanoğlu Halter Turnuvası'nın son gününde Türk sporcular, 5 madalya elde etti.
Valilik, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Halter Federasyonu iş birliğiyle Şahinbey Spor Salonu'nda 22 ülkeden 120 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen turnuvada müsabakalar sona erdi.
Türk sporculardan kadınlarda +87 kiloda Merve Günal, koparmada 98, silkmede 127 ve toplamda 225 kilo olmak üzere 3 bronz madalya aldı. 87 kiloda ise Tuğçe Boynueğri koparmada 97 kiloyla gümüş madalya alırken silkmede 113 kiloyla 4. oldu. Tuğçe, toplamda da 210 kiloyla bronz madalya kazandı.
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