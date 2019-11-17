1. Uluslararası Naim Süleymanoğlu Halter Turnuvası sona erdi

Gaziantep'te düzenlenen 1. Uluslararası Naim Süleymanoğlu Halter Turnuvası'nın son gününde Türk sporcular, 5 madalya elde etti.

Valilik, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Halter Federasyonu iş birliğiyle Şahinbey Spor Salonu'nda 22 ülkeden 120 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen turnuvada müsabakalar sona erdi.

Türk sporculardan kadınlarda +87 kiloda Merve Günal, koparmada 98, silkmede 127 ve toplamda 225 kilo olmak üzere 3 bronz madalya aldı. 87 kiloda ise Tuğçe Boynueğri koparmada 97 kiloyla gümüş madalya alırken silkmede 113 kiloyla 4. oldu. Tuğçe, toplamda da 210 kiloyla bronz madalya kazandı.