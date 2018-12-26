1. Uluslararası Organ Bağışı Karikatür Yarışması" Sergisi

Türkiye Organ Nakli Vakfı ile İstanbul Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen "1. Uluslararası Organ Bağışı Karikatür Yarışması"nda dereceye giren karikatürlerden oluşan sergi açıldı.

Türkiye Organ Nakli Vakfı ile İstanbul Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen "1. Uluslararası Organ Bağışı Karikatür Yarışması"nda dereceye giren karikatürlerden oluşan sergi açıldı.



İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, İstanbul Sağlık Müzesindeki serginin açılışında, Türkiye'nin sağlıkta çok büyük bir değişim süreci yaşadığını vurguladı.



Türkiye'nin organ naklinde de son 7-8 senedir çok iyi yerlere geldiğini dile getiren Memişoğlu, "Ancak esas hedefimiz olan kadavratik bağışları. Kadavratik organ nakillerinde yol almamız gereken bir süreç var. İnsanlarımız şunu bilmeli ki organları toprağın altında çürütmekten çok bunların yaşaması için bağış yapmamız ve bunları ihtiyacı olan, bekleyen insanlarımıza sunmamız gerekiyor." diye konuştu.



Türkiye Organ Nakli Vakfı Başkanı Dr. Eyüp Kahveci de Türkiye ve dünyada 1 milyon civarında hastanın bekleme listelerinde bağışlanacak uygun organlarla hayata tutunmayı beklediğini vurguladı.



Kahveci, Türkiye'de 30 bine yakın hastanın bekleme listelerinde olduğunu dile getirerek, "Bağışta kamu farkındalığını arttırmak son derece önemli. Biz son yıllarda kamu farkındalığını arttırmak için geleneksel yöntemlerin dışında sanatın gücünü kullanmaya başladık. Değişik bir yolla, sanatçının gözüyle, sanatçının ifadesiyle, kalemiyle, duygusuyla, düşüncesiyle organ bağışı konusunda kamu farkındalığını arttırma konusunda çalışmalarımızı yoğunlaştırdık." diye konuştu.



Organ bağışı konusunda uluslararası karikatür yarışmasının dünyada da ilk defa yapıldığını ifade eden Kahveci, 45 ülkeden 950 eserin katıldığını söyledi.



Kahveci, dünyada karikatür alanında önemli sanatçılardan oluşan uluslararası jürinin değerlendirmesi sonucu ödül töreninin ekim ayında yapıldığını hatırlattı.

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