1. Uluslararası Organ Bağışı Karikatür Yarışması" Sergisi Açıldı

Erciyes Organ Nakli Vakfı ve Türkiye Organ Nakli Vakfı tarafından düzenlenen "1. Uluslararası Organ Bağışı Karikatür Yarışması" sergisi açıldı.

Erciyes Organ Nakli Vakfı ve Türkiye Organ Nakli Vakfı tarafından düzenlenen "1. Uluslararası Organ Bağışı Karikatür Yarışması" sergisi açıldı.



Kayseri'de bir alışveriş merkezindeki serginin açılışında konuşan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Türkiye'nin en önemli sağlık merkezlerinden Kayseri'de organ nakli ameliyatlarının yapılamıyor olmasından büyük üzüntü duyduğunu belirtti.



Kayseri'nin yeniden operasyonların yapıldığı merkez haline gelmesi için büyük çaba harcadığını aktaran Benli, önümüzdeki süreçte Kayseri'nin organ nakli açısından Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri olacağına inandığını ifade etti.



Erciyes Organ Nakli Başkanı Mahmut Hiçyılmaz da organ bağışına dikkat çekmek amacıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledi.



Açılışını yaptıkları serginin uluslararası nitelik taşıdığını ve sergide yerli yabancı 55 sanatçının eserlerinin yer aldığını dile getiren Hiçyılmaz, sergide açılan stantta, sağlık müdürlüğünün organ bağışı yapmak isteyen vatandaşların bağışlarını kabul ettiğini kaydetti.



Sergi, 24 Nisan'a kadar ziyarete açık kalacak.

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