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Son Dakika Güncel 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Biyoteknoloji Kongresi

1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Biyoteknoloji Kongresi

1 saat önce

Uşak Üniversitesi'nde 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Biyoteknoloji Kongresi yapıldı.

1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Biyoteknoloji Kongresi, System.String[]

Uşak Üniversitesi'nde 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Biyoteknoloji Kongresi yapıldı.

Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan ve 3 gün süren kongrede ulusal ve uluslararası 40 akademisyen, 98 sözlü ve 41 poster sunumu gerçekleştirdi.

Kongrenin açılışında konuşan Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, uluslararası bilimsel ve sosyal etkinlikler yapmayı önemsediklerini ve bu tür etkinliklerin Uşak'ın tanıtılmasına katkı sağladığını söyledi.

Uşak Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alper Karagöz ise kongrede biyoinformatik, kök hücre, immünoloji, nano-biyoteknoloji, biyosensörler, doku mühendisliği gibi çeşitli alanlarda çalışmalar ve bilgi aktarımları yapıldığını dile getirdi.

Kongreye Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lütfi Özav, Beykent Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Ayşegül Yıldırım Kaptanoğlu, İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Derman Küçükaltan, Organizasyon Komitesi Başkanı Uşak Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alper Karagöz, davetliler, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kongrede Müzisyen Erkan ve Erkin Şahin tarafından müzik dinletisi ve

Sağlık, Kültür ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Daire Başkanlığı Dans Etkinlik ve Müzik Ekibi (USDEM) tarafından dans

gösterisi gerçekleştirdi.

Uşak Üniversitesi, Uşak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 04:36 Kaynak: AA
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