Son Dakika Haberleri: 1. Uluslararası Süleymaniye Yarı Maratonu

1. Uluslararası Süleymaniye Yarı Maratonu

55 dakika önce

Irak'ın Süleymaniye kentinde birincisi düzenlenen uluslararası yarı maratonunda Irak, Türkiye ve Arap ülkelerinden sporcular katıldı.

Irak'ın Süleymaniye kentinde birincisi düzenlenen uluslararası yarı maratonunda Irak, Türkiye ve Arap ülkelerinden sporcular katıldı.

Yarışlarda 20 kilometrelik yarı maraton ve halk koşusunda yaklaşık bin 500 sporcu yer aldı.

Organizatör Revend Ahmed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte ilk kez bu tür bir organizasyon düzenlediklerini belirterek, yarı maratona Irak, Türkiye ve Arap ülkeleriyle birlikte komşu ülkelerden sporcuların katıldığını söyledi.

Ahmed, yarı maraton kapsamında düzenlenen bin 500 metrelik parkurda da engellilerin koştuğunu ifade etti.

1. Uluslararası Süleymaniye Yarı Maratonu'nda erkeklerde İran uyruklu Muhammed Cafer Muradi birinci, Türkiye'den katılan Muhammed Veysi ise ikinci oldu.

İkincilik kazanan Veysi 10 yıldır çeşitli ülkelerdeki koşulara katıldığı ve dereceler elde ettiğini dile getirdi.

Yarı maratonda ikinci olmasından dolayı sevinçli olduğunu kaydeden Veysi, "Süleymaniye'de yarış zorlu geçti. Yayılış şeklinden dolayı ikinci oldum. İnşallah seneye tekrar burada birincilik hedefiyle koşacağım." diye konuştu.

Yarışlar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri törenle verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 05:04 Kaynak: AA

Irak, Türkiye, Süleymaniye, Güncel
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