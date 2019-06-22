Tokat
'ta, 6 ülkeden 133 sporcunun katılımıyla düzenlenen 1. Uluslararası Topçam
Judo Turnuvası başladı.
Valilik, belediye, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye
Judo Federasyonu Tokat İl Temsilciliği iş birliğinde, Hüseyin Akbaş
Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya, Türkiye, Azerbaycan
, Gürcistan
, Rusya, Özbekistan
ve Tacikistan
'dan sporcular katılıyor.
Sporcuların madalya kazanmak için kıyasıya mücadele ettiği turnuvaya ilişkin AA muhabirine bilgi veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar
, Tokat olarak böyle bir turnuvaya ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu oluklarını söyledi.
Turnuvanın yarın sona ereceğini belirten Çağlar, "Turnuvaya Türkiye'nin de bulunduğu 6 ülkeden 133 sporcu katılıyor. Turnuvaya katılan sporculara başarılar diliyorum." diye konuştu.