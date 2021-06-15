"1. Uluslararası Trabzon Karadeniz Somonu Lezzetleri Festivali" Başladı - Son Dakika

Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, Trabzon Ticaret Borsası, Olgunlaşma Enstitüsü, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği, Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği ve Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü işbirliği ile düzenlenen Olgunlaşma Enstitüsü bahçesindeki programa Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve eşi Şenay Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, ilgili kurum yetkilileri, Sivil Toplum Kuruluş Temsilcileri ve oda başkanları katıldı.

Festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Vali İsmail Ustaoğlu, "Trabzon'umuz geçmişten günümüze kadim kültürümüzü en iyi bir şekilde yaşatmaya çalışan ve yeni kuşaklara aktarmaya çalışan en önemli şehirlerimizden biridir. Bu özelliğinin yanı sıra kültürel ve ekonomik anlamda üzerinde taşıdığı medeniyetlerin birikimini günümüze kadar yaşatması bakımından da bölgesinde bir merkez olma vasfını sürdürmektedir.

Bir sahil şehri bir deniz şehri olan Trabzon'umuz için balıkçılığın önemi malumunuzdur. Balıkçılık kültürü şehrimizin geçmişinden beri hep var olmuş ve günümüzde de var olmaya devam etmektedir. Bu ekonomik ve kültürel değeri hem bir istihdam alanı hem de gastronomi turizmi için kullanabilmeliyiz. Bugün, ülke içi ve dışı birçok pazarda ekonomik değeri sürekli artmakta olan Karadeniz somonunun şehrimizin ortak aklı ile geliştirilmesi gereken ve bir dünya markası olması için üzerinde mutlaka durulması gereken bir değeridir. İşte bugün Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasının Karadeniz somonunun tanıtımı için başlattığı "1. Uluslararası Karadeniz Somunu Lezzetleri Festivali" nin şehrimizin ve bu değerimizin tanıtımı açısından çok etkili olacağını düşünüyorum.

Bugün burada Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü de bu değerin tanıtımı için şehrimizden mutfak şeflerini bir araya getirmiş ve geleneksel mutfak kültürümüzü Karadeniz somonu ile günümüz modern mutfaklarına taşımayı başarmıştır. Bu çalışma ile kültürel hafızamız tazelenecek ve zenginleşecek, böylece bu hazinenin gelecek nesillere taşınması sağlanacaktır.

Bugün "1. Uluslararası Karadeniz Somunu Lezzetleri Festivali" nin açılışını yaparken ilk günde "Karadeniz Alası Somon Tarifleri" kitabının hem tanıtımını hem de bu eşsiz tatların şehrimizin birbirinden değerli şefleri tarafından yapılmış tariflerini tatmış olacağız. Bu güzel başlangıç için bu alanda çalışan tüm idarecilerimize, öğretmenlerimize ve tabii ki şeflerimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum.

Şehrimiz için önemli bir kazanım olacağını düşündüğüm bu kıymetli etkinliği destekleyen Trabzon Büyükşehir Belediyemize, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odamıza kamu ve özel sektör çalışanlarına şükranlarımı sunarken bu festivalimizin bölgemizin ve şehrimizin gelişim ve tanıtımı için şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Ustaoğlu beraberindekilerle Olgunlaşma Enstitüsünün tecrübeli şeflerinin Karadeniz somonuyla hazırlamış olduğu birbirinden lezzetli yemekleri incelediler.