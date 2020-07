1. Uluslararası Yoga Olimpik Oyunları, İstanbul'da yapılacak

1. Uluslararası Yoga Olimpik Oyunları, 'Dünyayı savaş alanlarından oyun alanlarına dönüştürüyoruz' sloganıyla 1 Ağustos'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Dünyanın 208 ülkesinden katılımın olacağı Yoga Olimpik Oyunlarına bine yakın sporcunun katılması bekleniyor.

International Yoga Olympic Committe (IYOC) Başkanı Selva Arı, Uluslararası Yoga Olimpik Oyunları'nın amacının barış ve sevginin tüm dünyada yer almasını sağlamak olduğunu belirtti.

Selva Arı açıklamasında şunları kaydetti:

"International Yoga Olympic Committe olarak dünyanın en büyük yoga topluluğuyuz. Dünyanın her ülkesinde varız. Büyük bir network üzerinde her birimiz diğerimize bağlıyız. Başlıca amacımız, barış ve sevgi gibi çok önemli iki evrensel değerin, tüm dünyada olağan yaşam sürecinde yer almasını sağlamak. Bu amaçla, bireylerin ve toplulukların yoganın varoluşsal prensiplerini kendiliğinden kabul ettikleri Uluslararası Yoga Olimpik Oyunları düzenliyoruz. 208 ülkede çok aktif bir şekilde Olimpiyat Oyunları'na hazırlanıyoruz. Yoga Olimpiyat Oyunları 1 Ağustos'ta gerçekleşecek. New York veya İstanbul'da yapılması yönünde iki seçenek vardı ve son durum olarak İstanbul'da yapılmasına karar verildi." diye konuştu.

Yogaseverler, oyunlara yoga duruşları, yoga koreografi, yoga dans, yoga ritmik, yoga atletik, yoga akrobatik, yoga artistik, yoga akış kategorilerinde katılabilecek.