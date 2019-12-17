1. Ümraniye Kitap Fuarı, 2 günde 35 bin kitapseveri ağırladı - Son Dakika

Anadolu yakasının en büyük kitap fuarlarından 1. Ümraniye Kitap Fuarı, açılışının ikinci gününde önemli isimleri ağırladı. Ümraniye'nin ilk kitap fuarı olma özelliği taşıyan fuara iki günde 35 binin üzerinde kitapsever akın ederken, fuarın ziyaretçileri arasında tanıdık yüzler de vardı.



Ümraniye Belediyesi tarafından Ümraniye'de ilk kez açılan ve Anadolu yakasının en büyük kitap fuarlarından biri olma özelliği taşıyan 1. Ümraniye Kitap Fuarı, açılışının ikinci gününde de kitapseverlerin akınına uğradı. Fuarı küçük çocuklardan büyüklere kadar çok sayıda kişi gün boyunca ziyaret ederken, ziyaretçilerin arasında tanıdık yüzler de yer aldı. Fuarı eski Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, eski AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, eski AK Parti İstanbul Milletvekili Hüseyin Besli gibi önemli isimler de ziyaret ederek, fuardan kitap aldı. Fuarda kitapseverlerle bir söyleşi gerçekleştiren güvenlik danışmanı ve yazar Mete Yarar ise yoğun ilgi gördü. Karşılıklı ve doyumsuz bir sohbet gerçekleştiren Mete Yarar daha sonra okuyucular için kitaplarını imzaladı.



Fuara olan ilgiden duyduğu şaşkınlığı ifade eden Yazar Mete Yarar, "İlk kitap fuarında çoğunlukla bu kadar yoğun olmaz. Ama Ümraniye Kitap Fuarı'na gerçekten çok yoğun bir ilgi var. Ayrıca konferanslara da yoğun bir katılım var. Bu da beni mutlu etti. Herkes kitap almak için çok hevesli. Her gelenin kitap aldığı bir kitap fuarı çok nadir görülür. Ama bu fuar Ümraniye'de ilk olmasına rağmen kitapseverlerin kitap alma konusunda çok istekli olduklarını gördüm. Bu fuarı düzenleyenlere çok teşekkür ediyorum bir yazar olarak. Bizi sevenlerle buluşturdukları için ve onlara bu güzel kitaplarla buluştukları için çok teşekkür ediyorum" dedi.



Fuarı torunları ile birlikte gelerek kitap alan eski Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, "İsmet Beyi tebrik ediyorum, Allah razı olsun diyorum. Ben bu kalabalığı beklemiyordum. Okumayla ilgili Türkiye'nin büyük bir problemi var. Hala kanaatim değişmedi ama biraz güzel şeyler görmek beni mutlu etti. Bu ilgi beni mutlu etti" şeklinde konuştu.



Fuarı gezerek kitap alan eski AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk ise Ümraniye'de böyle bir kitap fuarının açılmasından duyduğu heyecanı ve memnuniyeti dile getirdi. Fuara katılanların yaş ortalamasının 20-25 yaş aralığında olduğunu vurgulayan Külünk, "Stanttakilerin hepsinde ilgi alaka çok yüksek bu çok önemi. Bir stanttaki beyfendiye sordum, sadece ilgimi diye. O da "Hayır beraberinde kitap oranı alımı çok yüksek" dedi, bu da çok önemli. Tabi ki bu sene ilk ama önümüzdeki sene bu ilginin daha da artarak devam edeceğini düşünüyorum. Buradaki hava çok pozitif, çok sevindirici. Kitaba olan ilgi özellikle neslin kitaba ilgisinin bu kadar yoğun olması çok huzur verici. O nedenle İsmet başkanımızı tebrik ediyorum, hem de teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Fuarı gezerek kitap alan eski AK Parti İstanbul Milletvekili Hüseyin Besli ise, fuara olan yoğun ilgiden duyduğu şaşkınlığı dile getirerek, "Şaşırtıcı bir ilgi desek yeri var ama Ümraniye'de bu potansiyelin olduğunu önceden görmek gerekirdi. Eğer bugüne kadar görülmediyse bir eksiklik ama hiçbir şeyin ilahi gecikmesi söz konusu değildir. Nereden başlandıysa kardır demek en iyisidir. İyi ki düşünülmüş. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Başta Belediye Başkanımız olmak üzere onun iradesi olmasaydı mutlaka gerçekleşmezdi. Şimdiden bir iki kitap aldım bundan sonrada almaya devam edeceğim öyle gözüküyor. Çünkü tamamını dolaşmadım dolaştığım stantlardan mutlaka ilgimi çeken veya önceden almaya kararlaştırdığım bir kitapla karşılaşıyorum ve alıyorum" ifadelerini kullandı.



Cumartesi günü açılmasına rağmen iki gün içerisinde 35 bin kişinin üzerinde kitapsever fuarı ziyaret ederken, gün içerisinde fuar alanında yaşanan yoğunluk akşam saatlerinde de sürdü. Sabah saat 10.00 da açılan ve akşam saat 20.00'e kadar açık kalan fuar, 22 Aralık tarihine kadar Santral Meydanı'nda kitapseverle binlerce kitap ile çok sayıda yazarı buluşturmaya devam edecek. - İSTANBUL