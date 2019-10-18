Son Dakika Haberleri: '1 Ünite kan 3 can 1 fidan' etkinliğinde 141 öğrenci kan verdi
Son Dakika Güncel '1 Ünite kan 3 can 1 fidan' etkinliğinde 141 öğrenci kan verdi

'1 Ünite kan 3 can 1 fidan' etkinliğinde 141 öğrenci kan verdi

1 saat önce

Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında dersi alan 141 öğrenci, Kızılay Kan Merkezine ait tırda ve standa kan bağışında bulundu.

'1 Ünite kan 3 can 1 fidan' etkinliğinde 141 öğrenci kan verdi, System.String[]

Erciyes Üniversitesi Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bilimleri Fakültesi Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında dersi alan 141 öğrenci, Kızılay Kan Merkezine ait tırda ve standa kan bağışında bulundu.


Sabah saatlerinde Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan Öğrenciler kayıt ve bilgi formlarını doldurarak Kızılay Kan merkezinde Kan ev Kök Hücre bağışında bulundular. Etkinlik hakkında açıklama yapan ders koordinatörü Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak " Bugün yine anlamlı ve güzel bir etkinliğe öğrencilerimizle birlikte imza attık. Bu etkinlik sayesinde öğrencilerimizde Kan bağışı bilincini ve alışkanlığını oluşturmayı onlara bu davranışın ne kadar önemli ve anlamlı olduğunu anlatmayı ve en önemlisi onlarında bu bağış alışkanlığını ve bilincini kendi yetiştirdikleri öğrencilerde de oluşturmalarına sebep olmayı amaçladık. Bu kapsamda etkinliğe katılan tüm öğrencilerimize yürekten teşekkür ediyorum." dedi - KAYSERİ

Erciyes Üniversitesi, Kayseri, Kızılay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 01:43 Kaynak: İHA
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