1 yaşındaki Ammar bebek ölü bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 1 yaşındaki Ammar bebek ölü bulundu - Son Dakika

1 yaşındaki Ammar bebek ölü bulundu

6 saat önce

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 1 yaşındaki Ammar bebek evinde ölü bulundu.

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 1 yaşındaki Ammar bebek evinde ölü bulundu.


Edinilen bilgiye göre ilçeye başlı Sahabiye mahallesi Fark sokakta meydana gelen olayda yabancı uyruklu Ammar Alcuma'nın hareketsiz olduğunu fark eden yakınları durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Ammar Alcuma'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri evde inceleme yaparken, Ammar Alcuma'nın cansız bedeni incelemelerin tamamlanmasının ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kocasinan, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 12:48 Kaynak: İHA
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