1 yaşındaki bebek 25 kuruş yuttu, doktor müdahalesi ile çıkarıldı - Son Dakika

1 yaşındaki bebek 25 kuruş yuttu, doktor müdahalesi ile çıkarıldı

26.10.2020 11:30
1 yaşındaki bebek 25 kuruş yuttu, doktor müdahalesi ile çıkarıldı, System.String[]

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde 1 yaşındaki D.D.Ç, yuttuğu madeni parayı acil serviste doktorların müdahalesi sırasında kusarak çıkardı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde 1 yaşındaki D.D.Ç, yuttuğu madeni parayı acil serviste doktorların müdahalesi sırasında kusarak çıkardı. Doktor Nevzat Çimenoğlu, ailelerin bu tür durumlarda yapılacak ilk müdahaleyi iyi bilmeleri gerektiğini ifade ederek, "1 yaşına kadar olan bir bebekse ayaklarından tutup yukarı kaldırıyoruz. Ayrıca sırtına vurarak hava yoluyla atmaya çalışıyoruz" dedi.

Ereğli'de evde oynarken madeni para yutan 1 yaşındaki D.D.Ç., ailesi tarafından özel hastaneye kaldırıldı. Doktorların müdahalede bulunduğu D.D.Ç.'nin çekilen röntgeninde 25 kuruşluk madeni para sindirim sistemi girişinde tespit edildi. Yapılan muayenede madeni paranın bebeğin yemek borusuna zarar vermediği anlaşıldı. Doktorların müdahalesi sırasında D.D.Ç., kusması sonucu madeni para kendiliğinden çıktı. Sağlık durumu iyi olan D.D.Ç., taburcu edildi.

Doktor Nevzat Çimenoğlu, çocuklarda yabancı cisim yutma durumunu sıklıkla yaşadıklarını söyledi. Ailelerin böyle bir durumda karşılaşmaları halinde yapacakları ilk müdahaleyi anlatan Dr. Çimenoğlu, "Böyle durumlarda ne yapılması gerekiyor? Önce telaşlanmayacağız. Kesinlikle telaşlanılmaması gerekiyor. İkincisi hemen 112 Acil'in aranması gerekiyor. Ambulansı gelinceye kadar ilk yardım yapılması gerekiyor. Eğer bu hastamız 1-2 aylık bir bebekse, 1 yaşına kadar olan bir bebekse ayaklarından tutup yukarı kaldırıyoruz. Ayrıca sırtına vurarak hava yoluyla atmaya çalışıyoruz. Yetişkinlerde bizim yapmamız gereken valsalva manevrası dediğimiz, akciğer içerisindeki o havayı hızla dışarıya attırmamız lazım. O havada önündeki yabancı cismi dışarı atması lazım. Yetişkinlerde sırtına vurarak çıkartmak mümkün değildir. Bu manevrayla çıkarttırmaya çalışıyoruz" dedi.OYUNCAK PARÇALARINA DİKKATYabancı cismin yemek borusunu geçerek mideye gitmesi durumunda doğal yollarla çıkmasını beklediklerini ifade eden Dr. Çimenoğlu, şöyle dedi: "Yabancı cisim mideye indiyse yani yemek borusundan doğru mideye gittiyse bizim için çok çok daha az tehlikeli. Büyük abdest, dışkıyla çıkma ihtimali büyük oranda oluyor. Ancak keskin bir cisim ise tabii ki tehlikeli ama esas sıkıntı nefes yoğunluğu gırtlağı tıkarsa ya da nefes borusuna giderse o zaman çok tehlikeli oluyor. Özellikle bebeklerdeki en sık karşılaştığımız şeyler bu küçük oyuncak parçaları. Okul çağındaki çocuklarda da en çok tükenmez kalemin üstündeki tıpa gibi cisimlerin yutulmasıyla da çokça karılaşıyoruz."

1 yaşındaki bebek 25 kuruş yuttu, doktor müdahalesi ile çıkarıldı
1 yaşındaki bebek 25 kuruş yuttu, doktor müdahalesi ile çıkarıldı
1 yaşındaki bebek 25 kuruş yuttu, doktor müdahalesi ile çıkarıldı
1 yaşındaki bebek 25 kuruş yuttu, doktor müdahalesi ile çıkarıldı

Nevzat Çimenoğlu, 112 Acil, Oyuncak, Yabancı, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık 1 yaşındaki bebek 25 kuruş yuttu, doktor müdahalesi ile çıkarıldı - Son Dakika

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