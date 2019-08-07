Son Dakika Haberleri: 1 yaşındaki bebek çamaşır suyu içti
Son Dakika 3. Sayfa Haber

1 yaşındaki bebek çamaşır suyu içti

29 dakika önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde annesinin bir anlık dalgınlığı sonucu çamaşır suyu içen 1 yaşındaki bebek hastanelik oldu.

1 yaşındaki bebek çamaşır suyu içti, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde annesinin bir anlık dalgınlığı sonucu çamaşır suyu içen 1 yaşındaki bebek hastanelik oldu.

Olay Burhaniye Mahallesi Kemalettin Sami Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre 1 yaşındaki Miraç Efe K, annesi mutfakta temizlik yaparken, kova içerisinde bulunan çamaşır suyundan önce içti, ardından çamaşır suyu dolu kovayı üzerine devirdi. Fenalaşan minik bebek annesinin fark etmesi ile İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste bir dizi testten geçirilen minik Miraç'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, her ihtimale karşı 24 saat müşahede altında kalacağı öğrenildi. - BURSA
Burhaniye, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 07:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yol ortasında kavrulan 'İnegöl Alası' böyle görüntülendi
Zeytin bahçelerinde kullanılan ilaçlar bu ürün sayesinde tarihe karışabilir Muğla'da çıkan orman yangını köylere ulaştı! Köylüler evlerini terk ediyor 12 İsraillinin tecavüz ettiği İngiliz turist, polisin kendisini tehdit ettiğini söyledi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 20:00:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 1 yaşındaki bebek çamaşır suyu içti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]