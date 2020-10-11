Eskişehir'de acı olay: 1 yaşındaki küçük Hazal 4 kattan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika

Eskişehir'de acı olay: 1 yaşındaki küçük Hazal 4 kattan düşerek hayatını kaybetti

11.10.2020 16:25

Eskişehir'de acı olay: 1 yaşındaki küçük Hazal 4 kattan düşerek hayatını kaybetti Eskişehir'de 4. Kattaki evinin balkonundan düşen çocuk, hayatını kaybetti.

Eskişehir'de acı olay: 1 yaşındaki küçük Hazal 4 kattan düşerek hayatını kaybetti

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de 4. Kattaki evinin balkonundan düşen çocuk, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, 71 Evler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Sokak'ta meydana geldi. Evlerinden aşağı inerek ekmek yapmak isteyen anne Mihrican A., 7 yaşındaki abisi ve 1 yaşındaki küçük Hazal'ı üşümemeleri için evde bıraktı. Bunun üzerine iki kardeş, balkona çıkarak oynamaya başladı. Hazal, camı olmayan ve yerine battaniye gerilen balkon kenarında oynarken bir anda aşağı düştü. Battaniye gerilen yerden beton zemine düşen küçük Hazal, hemen komşularının aracı ile Eskişehir Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hazal'ın aşağı düşmesinin ardından polis ekipleri olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Burada aşağı düşen Hazal'ın ayakkabılarının görüntüsü ise yürekleri dağladı. Olaya şahit olan Cafer Dal, "Çocuğun balkonda olduğunu gördüm. Bağırıp uyarayım derken çocuk aşağı düştü. Koştum ama yetişemedim. Geldiğimde yüzükoyun yerde yatıyordu. Kendi araçlarıyla hemen hastaneye götürdüler" ifadelerini kullandı.

Eskişehir'de acı olay: 1 yaşındaki küçük Hazal 4 kattan düşerek hayatını kaybetti
Eskişehir'de acı olay: 1 yaşındaki küçük Hazal 4 kattan düşerek hayatını kaybetti
Eskişehir'de acı olay: 1 yaşındaki küçük Hazal 4 kattan düşerek hayatını kaybetti
Eskişehir'de acı olay: 1 yaşındaki küçük Hazal 4 kattan düşerek hayatını kaybetti
Eskişehir'de acı olay: 1 yaşındaki küçük Hazal 4 kattan düşerek hayatını kaybetti
Eskişehir'de acı olay: 1 yaşındaki küçük Hazal 4 kattan düşerek hayatını kaybetti
Eskişehir'de acı olay: 1 yaşındaki küçük Hazal 4 kattan düşerek hayatını kaybetti
Eskişehir'de acı olay: 1 yaşındaki küçük Hazal 4 kattan düşerek hayatını kaybetti
Eskişehir'de acı olay: 1 yaşındaki küçük Hazal 4 kattan düşerek hayatını kaybetti
Eskişehir'de acı olay: 1 yaşındaki küçük Hazal 4 kattan düşerek hayatını kaybetti

Eskişehir, Çocuk, Anne, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de acı olay: 1 yaşındaki küçük Hazal 4 kattan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüsün insan hücresine girdiği an ilk kez bu kadar net görüldü Kırık balkon camından beton zemine düşen 1 yaşındaki bebek yaşamını yitirdi Santos'a dönen Robinho, ayda 2 bin lira kazanacak Her şey bir anda oldu! Ermenistan, Gence'deki sivillere füzeyle böyle saldırmış Kartal'da televizyon hırsızlarına yaşlı adamın müdahalesi kamerada Alman otomotiv devi Volkswagen'den kritik Türkiye hamlesi: Otobüs ve kamyonları artık ülkemizde üretilecek Bakan Koca tartışmalara noktayı koydu: 15 Ekim'den itibaren semptom göstermeyen vaka sayılarını da açıklayacağız Düğün davetiyesinde maske ve mesafe uyarısı yapan damat koronavirüsten öldü
Rusya'da market müşterisi su içer gibi dezenfektan içti Rusya'da market müşterisi su içer gibi dezenfektan içti         
16:09
Wenger, Wenger, "Oynatılmaması israftır" dediği Mesut'la ilgili ipucu verdi: Defansif oyuncularla oynatılmalı         
15:12
Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den bomba iddia: Rusya Ermenistan'ı ücretsiz silahlandırıyor Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den bomba iddia: Rusya Ermenistan'ı ücretsiz silahlandırıyor         
14:50
Lise öğrencisi, intihar etmeden önce ailesinden helallik istemiş Lise öğrencisi, intihar etmeden önce ailesinden helallik istemiş         
14:19
Azerbaycan, Mengeçevir kenti yönünde ilerlemeye çalışan Ermenistan'a ait İHA'yı imha etti Azerbaycan, Mengeçevir kenti yönünde ilerlemeye çalışan Ermenistan'a ait İHA'yı imha etti         
13:50
Alevlerden canlarını zor kurtarmışlar! Hatay'ı küle çeviren yangına ait yeni görüntüler ortaya çıktı Alevlerden canlarını zor kurtarmışlar! Hatay'ı küle çeviren yangına ait yeni görüntüler ortaya çıktı         
13:04
Fuhuş çetesinin peşine düştüğü genç kız sokak ortasında kaçırıldı! Çığlık seslerinin yükseldiği o anlar kamerada Fuhuş çetesinin peşine düştüğü genç kız sokak ortasında kaçırıldı! Çığlık seslerinin yükseldiği o anlar kamerada         
11:46
Pendik'te, silahla aracından çıkan maganda kameralarda Pendik'te, silahla aracından çıkan maganda kameralarda         
10:56
Kokoreç severler dikkat! Daha ucuza getirmek için dana kokorecini kuzu diye satıyorlar Kokoreç severler dikkat! Daha ucuza getirmek için dana kokorecini kuzu diye satıyorlar         
09:59
Diyarbakır'da yediemin otoparklarında bulunan araçlar çürüyor Diyarbakır'da yediemin otoparklarında bulunan araçlar çürüyor         
09:56
Urfalı Hikmet, Milyoner'e damga vurdu! Bir tebrik de Bakan Kasapoğlu'ndan geldi Urfalı Hikmet, Milyoner'e damga vurdu! Bir tebrik de Bakan Kasapoğlu'ndan geldi         
09:31
Polisin hırsızlık ihbarı için gittiği depo sahte içki imalathanesi çıktı Polisin hırsızlık ihbarı için gittiği depo sahte içki imalathanesi çıktı         
07:41
İşte Hatay'da ormanları yakan hainler! Belen'de yangını izledi, Erzin'de suçüstü yakalandı İşte Hatay'da ormanları yakan hainler! Belen'de yangını izledi, Erzin'de suçüstü yakalandı         
00:05
Erdoğan, 'Türkiye'de ölmek istiyorum' diyen Jak Kamhi için anında Çavuşoğlu'na talimat vermiş Erdoğan, 'Türkiye'de ölmek istiyorum' diyen Jak Kamhi için anında Çavuşoğlu'na talimat vermiş         
21:08
Yaptırdığı estetikle olay olan Seda Sayan, stilini de değiştirdi! İşte yeni hali Yaptırdığı estetikle olay olan Seda Sayan, stilini de değiştirdi! İşte yeni hali         
21:01
Memur ve emeklinin aile yardımı 441 liraya yükselecek Memur ve emeklinin aile yardımı 441 liraya yükselecek         
15:08
Sokak ortasında dilenirken görüntülenen eski NBA oyuncusu Delonte West yeniden doğuyor Sokak ortasında dilenirken görüntülenen eski NBA oyuncusu Delonte West yeniden doğuyor         
13:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2020 16:43:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Eskişehir'de acı olay: 1 yaşındaki küçük Hazal 4 kattan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei