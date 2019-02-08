Son Dakika Haberleri: 1 Yaşındaki Çocuk Yanlışlıkla Çamaşır Suyu İçti

1 Yaşındaki Çocuk Yanlışlıkla Çamaşır Suyu İçti

24 dakika önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yanlışlıkla çamaşır suyu içen 1 yaşındaki çocuk tedavi altına alındı.

1 Yaşındaki Çocuk Yanlışlıkla Çamaşır Suyu İçti, System.String[]
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yanlışlıkla çamaşır suyu içen 1 yaşındaki çocuk tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle'de yaşayan P.A.G. (1), annesi görmeden yanlışlıkla çamaşır suyu içti. Bir süre sonra rahatsızlanan çocuğu gören annesi hemen Bozüyük Devlet Hastanesine götürdü. Burada tedavi altına alınan P.A.G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Uzmanlar, çamaşır suyu gibi zehirleyici maddelerin çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanması gerektiği uyarısında bulundu. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:43 Kaynak: İHA

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