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1 yaşındaki minik Lina, balkondan korkulukların üzerine düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika

1 yaşındaki minik Lina, balkondan korkulukların üzerine düşerek hayatını kaybetti

27.06.2021 15:41

İstanbul Avcılar'da balkondan geçen arabaları izleyen 1 yaşındaki minik Lina, dengesini kaybetmesi üzerine korkulukların üzerine düştü. Kanlar içinde apar topar hastaneye kaldırılan minik kız, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Ailenin, yaşadıkları acıyla yıkıldığı belirtildi.

Feci olay Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Almanya'da uzun süre çalıştıktan sonra Türkiye'ye kesin dönüş yapmaya karar veren Akbayin çifti, kayınbaba Polat Irmak'ın evine gelerek geçici olarak kalmaya başladı. Evde oynayan çiftin iki çocuğundan biri olan Lina, mutfaktaki küçük balkona çıkarak yoldan geçen araçları izlemeye başladı.

KANLAR İÇİNDE KALAN ÇOCUĞU HASTANEYE YETİŞTİRDİ

Çocuk, aralıklı korkulukları bulunan balkondan kayarak düştü. Çocuğun düştüğünü gören yan komşu Fatma Demir'in çığlığı üzerine hızla aşağı inen Polat Irmak, yerde kanlar içerisindeki küçük torununu kucaklayarak kendisine ait minibüsle yakındaki özel hastaneye götürdü.

1 yaşındaki minik Lina, balkondan korkulukların üzerine düşerek yaşamını yitirdi

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Burada ilk müdahalesi yapılan minik Lina Akbayin, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ndeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Komşuları çiftin bu ölümle yıkıldığını, cenazenin Tunceli'ye götürülerek il merkezinde toprağa verileceğini belirtti.

1 yaşındaki minik Lina, balkondan korkulukların üzerine düşerek yaşamını yitirdi

"FACİAYA DAVET ÇIKARIYORLAR"

Aile fertleri büyük acı yaşadıklarını, konuşmak istemediklerini belirtti. Aynı mahallede oturan Niyazi Süvari, minik Lina Akbayin'in ölümüne neden olan yere balkon denilemeyeceğini belirtirken, "Buradan düşen 1 yaşındaki çocuk vefat etmiş. Korkuluk içler acısı halde. Gerekli birimlerin bu tip yerlere el atması gerek. Bu faciaya davet çıkarmaktır. Adı balkon" dedi.

1 yaşındaki minik Lina, balkondan korkulukların üzerine düşerek yaşamını yitirdi
1 yaşındaki minik Lina, balkondan korkulukların üzerine düşerek hayatını kaybetti

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Türkiye, Almanya, Avcılar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa 1 yaşındaki minik Lina, balkondan korkulukların üzerine düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika


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