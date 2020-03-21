1 yaşındaki Yağmur'u anne-babası 3 kilometre yürüyerek ambulansa ulaştırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 1 yaşındaki Yağmur'u anne-babası 3 kilometre yürüyerek ambulansa ulaştırdı - Son Dakika

1 yaşındaki Yağmur'u anne-babası 3 kilometre yürüyerek ambulansa ulaştırdı

6 saat önce

BATMAN'ın Sason ilçesinde, köy yolu heyelan nedeniyle kapalı olan Zeki-Türkan Barış çifti, ateşi çıkan 1 yaşındaki kızları Yağmur'u, yardıma gelemeyen ambulansa dağlık alanda 3 kilometre yürüyerek ulaştırdı.

1 yaşındaki Yağmur'u anne-babası 3 kilometre yürüyerek ambulansa ulaştırdı, System.String[]

BATMAN'ın Sason ilçesinde, köy yolu heyelan nedeniyle kapalı olan Zeki-Türkan Barış çifti, ateşi çıkan 1 yaşındaki kızları Yağmur'u, yardıma gelemeyen ambulansa dağlık alanda 3 kilometre yürüyerek ulaştırdı.

Sason ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulanan Sarıyayla köyünde yaşayan Zekir-Türkan Barış çifti, 1 yaşındaki kızları Yağmur'un ateşi yükselince sağlık görevlilerinden yardım istedi. Hemen harekete geçen sağlık görevlileri, güzergahta yaşanan heyelan nedeniyle yola devam edemedi. Bunun üzerine aileden Yağmur'u bulundukları yere getirmeleri  istendi. Zeki -Türkan Barış çifti de 3 kilometrelik dağlık alandan yürüyerek Yağmur'u sağlık görevlilerine ulaştırdı.

Yağmur, ambulanstaki ilk müdahalesinin ardından Sason Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedaviye alınan Yağmur'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Sason, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 04:29 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İBB Sözcüsü Murat Ongun, AK Partili Çekmeköy Belediye Başkanı'ndan özür diledi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 825'e yükseldi Uzman isim, çocuklardaki koronavirüs belirtilerini sıraladı 21 yaşında bir hastanın koronavirüs nedeniyle öldüğü iddiaları yalanlandı
Uzman isim, çocuklardaki koronavirüs belirtilerini sıraladı Uzman isim, çocuklardaki koronavirüs belirtilerini sıraladı         
20:04
Galatasaray'dan Xherdan Shaqiri bombası Galatasaray'dan Xherdan Shaqiri bombası         
10:54
Türkücü Özkan Yıldırım, koronavirüs şarkısının kamu spotu olmasını istedi Türkücü Özkan Yıldırım, koronavirüs şarkısının kamu spotu olmasını istedi         
10:40
Koronavirüs salgınına aldırmayan vatandaşlar, İstanbul'daki sahillere akın etti Koronavirüs salgınına aldırmayan vatandaşlar, İstanbul'daki sahillere akın etti         
10:25
Uzmanlar uyardı! Burun tıkanmadan koku alınamıyorsa koronavirüsün belirtisi olabilir Uzmanlar uyardı! Burun tıkanmadan koku alınamıyorsa koronavirüsün belirtisi olabilir         
09:15
Koronavirüs sonrası ilaçlama hizmetinde talep patlaması yaşanıyor Koronavirüs sonrası ilaçlama hizmetinde talep patlaması yaşanıyor         
08:21
Hollanda'da 3 Türk koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti Hollanda'da 3 Türk koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti         
00:34
Koronavirüsle mücadele için yeni hamle: Uzmanlık eğitimi alan hekimler 3 ay süreyle görevlendirilebilecek Koronavirüsle mücadele için yeni hamle: Uzmanlık eğitimi alan hekimler 3 ay süreyle görevlendirilebilecek         
00:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayınladığı sesli mesajda vatandaşlara sokağa çıkmama çağrısı yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayınladığı sesli mesajda vatandaşlara sokağa çıkmama çağrısı yaptı         
00:22
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs en çok yaşlıları ve kronik hastalığı bulunanları etkiliyor Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs en çok yaşlıları ve kronik hastalığı bulunanları etkiliyor         
23:52
Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu: İtalya'da durumlar çok kötü Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu: İtalya'da durumlar çok kötü         
23:11
AB, koronavirüs nedeniyle bütçe kurallarını askıya alıyor AB, koronavirüs nedeniyle bütçe kurallarını askıya alıyor         
22:38
Koronavirüs en çok yaşlıları etkiliyor! İşte ülke ülke yaşlı nüfus oranları ve Türkiye'deki durum Koronavirüs en çok yaşlıları etkiliyor! İşte ülke ülke yaşlı nüfus oranları ve Türkiye'deki durum         
13:49
Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı         
11:56
Koronavirüsün pençesindeki iki hastadan gün gün hastalık belirtileri: Şiddetli baş ağrısıyla başladı Koronavirüsün pençesindeki iki hastadan gün gün hastalık belirtileri: Şiddetli baş ağrısıyla başladı         
10:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2020 22:36:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 1 yaşındaki Yağmur'u anne-babası 3 kilometre yürüyerek ambulansa ulaştırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]