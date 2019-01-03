1 Yıl 2 Ay Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 1 Kişi Yakalandı
41 dakika önce
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz ekibi tarafından hakkında 1 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz ekibi tarafından hakkında 1 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 kişi yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, İnfaz ekibi tarafından yapılan çalışmada Erzincan
adli makamlarınca borçlunun ödeme şartını ihlali ve Ankara
adli makamlarınca hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından toplamda 1 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı ile aranan M.M.Ö. polis ekiplerince yakalandı. Polis
ekiplerince gözaltına alınan M.M.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir
E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:56 Kaynak: İHA
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