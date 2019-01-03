Son Dakika Haberleri: 1 Yıl 2 Ay Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 1 Kişi Yakalandı

1 Yıl 2 Ay Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 1 Kişi Yakalandı

41 dakika önce

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz ekibi tarafından hakkında 1 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 kişi yakalandı.

1 Yıl 2 Ay Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 1 Kişi Yakalandı, System.String[]
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz ekibi tarafından hakkında 1 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İnfaz ekibi tarafından yapılan çalışmada Erzincan adli makamlarınca borçlunun ödeme şartını ihlali ve Ankara adli makamlarınca hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından toplamda 1 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı ile aranan M.M.Ö. polis ekiplerince yakalandı. Polis ekiplerince gözaltına alınan M.M.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:56 Kaynak: İHA

Erzincan, 3. Sayfa
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