1 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı
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Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışma sonrasında kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 şüpheli yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 01:44 Kaynak: İHA
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışma sonrasında kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri tarafından Nevşehir 3.Asliye Ceza Mahkemesinde yaralama suçundan aranan ve hakkında 1 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan O.C. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.C. tutuklanarak Nevşehir E tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR
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