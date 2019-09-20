Son Dakika Haberleri: 1 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı
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1 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı

1 saat önce

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışma sonrasında kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 şüpheli yakalandı.

1 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı, System.String[]

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışma sonrasında kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 şüpheli yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri tarafından Nevşehir 3.Asliye Ceza Mahkemesinde yaralama suçundan aranan ve hakkında 1 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan O.C. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.C. tutuklanarak Nevşehir E tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 01:44 Kaynak: İHA
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