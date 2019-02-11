1 Yıl 8 Ay Hapis Cezası ile Aranan 1 Kişi Yakalandı
2 gün önce
Nevşehir ve Edremit adli makamlarınca hakkında yakalama kararı ile aranan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.
Nevşehir
ve Edremit adli makamlarınca hakkında yakalama kararı ile aranan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Nevşehir adli makamlarınca kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf suçuyla ve Edremit adli makamlarınca kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçlarından hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan K.D. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen K.D. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:26 Kaynak: İHA
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