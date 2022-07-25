1 yıl boyunca çöp evde tutulmuştu! Prof. Dr. Özlenen Özkan çocuğun son durumunu açıkladı - Son Dakika
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1 yıl boyunca çöp evde tutulmuştu! Prof. Dr. Özlenen Özkan çocuğun son durumunu açıkladı

25.07.2022 15:21

Prof. Dr. Özlenen Özkan'dan Bursa'da 1 yıl boyunca teyzesi tarafından çöp evde kilitli tutulan Muhammet'in sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi. Özkan, Akdeniz Üniversitesi'nde tedavisi süren çocuğun genel sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Bursa'da 1 yıl boyunca teyzesi tarafından çöp evde alıkonulan çocuğun kaldırıldığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin başhekimi Prof. Dr. Özlenen Özkan, küçük Muhammet'in son durumuna ilişkin bilgi verdi. Özkan, küçük çocuğun yavaştan yemek yemeye başladığını ve sağlık durumunun genel olarak iyiye gittiğini ifade etti.

Son Dakika! Prof. Dr. Özlenen Özkan: 1 yıl boyunca çöp evde tutulan Muhammet tedavi altında, genel sağlık durumu iyi

"ORGAN YETMEZLİĞİ YOK"

Çocukta organ yetmezliği tespit etmediklerini belirten Özkan, "Genel sağlık durumu iyi, bizimle iletişime geçiyor. İnşallah önümüzdeki süreçte bu yaşadıklarını geride bırakması için uğraşacağız. Organ yetmezliği tespit etmedik. Çok ciddi bir gelişme geriliği mevcut. Sıvı açığı var. Bu açığı takip ederek, kapatmasını sağlayacağız" dedi.

"KİLOSU OLMASI GEREKENİN ÇOK ALTINDA"

Bu türden olayların bir daha tekrarlanmaması için ceza yaptırımlarının ağır olması gerektiğini ifade eden AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, ruhsal düzeyinin kısa sürede toparlanması için topluma da görev düştüğünü söyledi. Çocuğa sevgi verilmesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Özkan, "Ona moral vermek, destek olmak gerekiyor. En önemlisi sevgi, hepimiz sevgi vermeliyiz. Çok güzel ve çok güzel gülümseyen bir çocuk. Gülümsemesi olumlu verilerden. Kilosu olması gerekenin çok çok altında. 17 kilogram, 138 cm boyu. Kısa boylu" dedi.

Son Dakika! Prof. Dr. Özlenen Özkan: 1 yıl boyunca çöp evde tutulan Muhammet tedavi altında, genel sağlık durumu iyi

"YEMEK YEMEYE BAŞLADI"

Minik Muhammet'in yemek yemeye başladığının haberini veren Özkan, "Görüntü anlamında normale gelmesi biraz zaman alacak. Ufak tefek oyuncaklar verdik, çok mutlu oldu. Biz de çok mutlu olduk. Taze fasulye yemiş, çorba içmiş bunlar bizi mutlu etti. Şu anda enerjisi az ama zamanla kendisine gelecek" diye konuştu.

Son Dakika! Prof. Dr. Özlenen Özkan: 1 yıl boyunca çöp evde tutulan Muhammet tedavi altında, genel sağlık durumu iyi

AÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete de uzun süren açlıktan sonra aniden beslenme yapılmaması gerektiğini söyledi. Daha düşük kalorili beslenmeyle yavaş yavaş süreci aşacaklarını belirten Prof. Dr. Çete, kısa zamanda normal hayatına döneceğini ifade etti.

Cem Muhammet A.'nın yanında refakatçi olarak hiçbir yakınının bulunmadığı, yalnızca Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlilerinin olduğu öğrenildi.

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Son Dakika Güncel 1 yıl boyunca çöp evde tutulmuştu! Prof. Dr. Özlenen Özkan çocuğun son durumunu açıkladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 1 yıl boyunca çöp evde tutulmuştu! Prof. Dr. Özlenen Özkan çocuğun son durumunu açıkladı - Son Dakika
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