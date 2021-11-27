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1 yıl ömür biçilen Seyfi bebek şu an 4 yaşında - Son Dakika

1 yıl ömür biçilen Seyfi bebek şu an 4 yaşında

27.11.2021 10:16
1 yıl ömür biçilen Seyfi bebek şu an 4 yaşında

1 yıl ömür biçilen Seyfi bebek şu an 4 yaşında Seyfi bebek, 2 yıl sonra bulunan kök hücre ile sağlığına kavuşuyor Isparta'da yaşayan Mustafa Seyfi bebek 2017 yılında daha bir buçuk aylıkken hücre yetersizliğine bağlı olarak bağışıklık sisteminde zayıflık (kronik granülamatöz) teşhisi konuldu.

1 yıl ömür biçilen Seyfi bebek şu an 4 yaşında

Seyfi bebek, 2 yıl sonra bulunan kök hücre ile sağlığına kavuşuyor

ISPARTA - Isparta'da yaşayan Mustafa Seyfi bebek 2017 yılında daha bir buçuk aylıkken hücre yetersizliğine bağlı olarak bağışıklık sisteminde zayıflık (kronik granülamatöz) teşhisi konuldu. Doktorlar tarafından 1 yıl ömür biçilen Seyfi bebeğe, 2019 yılında aranan kök hücre bulundu ve başarılı bir şekilde nakledildi. Şu an 4 yaşında olan Mustafa Seyfi, iyi bir tedavi süreciyle sağlığına kavuşuyor.

Hastalık teşhisinin konulmasının ardından 2017 yılında gazeteciler aracalığıyla ilik nakli için yardım isteyen anne Yaşar Gökdoğan'ın çağrısının ardından binlerce kişi hem Isparta'da hem de Türkiye genelinde Seyfi için kök hücre bağışında bulundu. Mustafa Seyfi bebek için tüm Türkiye seferber oldu. Aradan geçen 4 yıllık sürede iki kez kök hücre nakli yapıldı ancak tedavide başarı sağlanamadı. Aranan uyumlu kök hücre 2 yıl sonra bulundu. Kök hücre, Mustafa Seyfi'ye başarılı bir şekilde nakledildi. Şu an 4 yaşında olan Mustafa Seyfi, aradan geçen 4 yılın ardından sağlığına kavuşuyor, koşup oynuyor. Anne Yaşar Gökdoğan, 4 yıl boyunca yaşadığı sorunları İhlas Haber Ajansımuhabirine anlattı. Mustafa Seyfi'nin sağlık durumu hakkında bilgi veren Anne Gökdoğan süreçte kendilerine destek veren herkese teşekkür etti. Anne Yaşar Gökdoğan 2017 yılında yaşadıkları zorluklardan bahsederken sözlerine şu şekilde devam etti " O dönemimiz çok zor geçti Mustafa Seyfi bebek kronik granülamatöz hastası 2017 yılında hastalığı ortaya çıktı, biz birçok hastaneye gittik ama bir sonuç alamadık bu sürecimiz bizim için çok zor oldu" ifadelerini kullandı.

Seyfi bebek 3 defa ilik nakli oldu

2017 yılında yakalandığı kronik granülamatöz hastalığı süresince 3 defa ilik nakli olmak zorunda kalan Seyfi bebek sonunda sağlığına kavuşmaya başladı. O zorlu günleri anlatan Anne Gökdoğan " Mustafa Seyfi bebeğin başından 3 defa ilik nakli işlemi geçti. 2 defa kemik ilik nakli olumsuz sonuçlandı, vücut kabul etmedi ve üçüncüsü bir bağışçımızdan geldi kemik ilik nakli transferi sağlandı ve başarıya ulaştık şu anlık sağlığı yerinde bir sıkıntımız yok tedavileri devam ediyor" dedi.

Anne Gökdoğan herkesi bağışçı olmaya davet etti

Vatandaşlara bağışçı olmaları için çağrıda bulunan Anne Yaşar Gökdoğan herkesi kemik iliği bağışına davet etti. Gökdoğan " Lütfen herkes Kızılay'a 3 tüp kan vererek kemik iliği bağışçısı olsun. Milyonlarca insan hastanelerde tedavi için bekliyor. Bizim sürecimiz o kadar zor geçti ki kemik iliği nakli olması gerekiyordu ve nakil olmasaydı en fazla 3 yıl yaşayabilirdi. Lütfen sizde bağışçı olarak başka hayatlar kurtardın" şeklinde konuştu.

" Çocuğunuzun hayatı bu valizin içinde"

Anne Gökdoğan Seyfi bebeğin ameliyata girmeden bir gün önce hemşire ile yaşadığı bir anıyı İhlas Haber Ajansı'na anlattı. Gökdoğan " Hemşire odamıza bir valizle beraber girince bu valizin içinde ne var dediğimde bana şu cümleyi kullandı " İşte bu kemik iliğiniz çocuğunuzun hayatı buna valizin içinde" bu cümleyi duyunca hüzünlendim ve aynı zamanda moralim yerine geldi. Bağışçımız elinden geleni yaptı ve artık dedim ki oğlum bu bağışla iyileşecek ve biz o hastaneden sapa sağlam çıkacağız. Allah'ıma şükürler olsun o günler zor geçti ve şu an sağlık durumumuz çok iyi herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

1 yıl ömür biçilen Seyfi bebek şu an 4 yaşında
1 yıl ömür biçilen Seyfi bebek şu an 4 yaşında
1 yıl ömür biçilen Seyfi bebek şu an 4 yaşında
1 yıl ömür biçilen Seyfi bebek şu an 4 yaşında

Kök Hücre, Türkiye, Isparta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 1 yıl ömür biçilen Seyfi bebek şu an 4 yaşında - Son Dakika


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SON DAKİKA: 1 yıl ömür biçilen Seyfi bebek şu an 4 yaşında - Son Dakika
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