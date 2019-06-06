Son Dakika Haberleri: 1 yıl önce evlenen Kadriye, kendini astı
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1 yıl önce evlenen Kadriye, kendini astı

43 dakika önce

ŞANLIURFA'nın Harran ilçesinde 1 yıl önce evlenen Kadriye Ç. (20), evinde yalnız olduğu sırada kendini iple tavana asarak yaşamına son verdi.

1 yıl önce evlenen Kadriye, kendini astı, System.String[]
ŞANLIURFA'nın Harran ilçesinde 1 yıl önce evlenen Kadriye Ç. (20), evinde yalnız olduğu sırada kendini iple tavana asarak yaşamına son verdi.
Olay, Harran'a bağlı kırsal Demirli Mahallesi'nde meydana geldi. 1 yıl önce evlenen Kadriye Ç., evde yalnız olduğu sırada, henüz bilinmeyen nedenle odanın tavanına bağladığı iple kendini astı. Odaya giren yakınları, Kadriye Ç.'yi asılı halde hareketsiz görünce durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Kadriye Ç.'nin hayatını kaybettiği belirliendi. Yapılan incelemenin ardından Kadriye Ç.'nin cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarma, intiharın nedenini belirlemek için çalışma başlattı.


- Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 02:25 Kaynak: DHA
Jandarma, Demirli, Harran, Şanlıurfa, Güncel
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