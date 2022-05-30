Tarihi binada 1 yıl sonra tekrar yangın çıktı

İZMİR'in Konak ilçesinde tarihi binada 1 yıl sonra yeniden yangın çıktı. Alevlerin sardığı kullanılmayan binadaki yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürülürken, hasar oluştu.

Yangın, bugün saat 21.45 sıralarında Umurbey Mahallesi Şehitler Caddesi üzerinde bulunan tarihi binada çıktı. Uzun yıllar önce iplik fabrikası olarak kullanılan ancak şu anda kullanılmayan tarihi binada çıkan yangını fark edenler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. İtfaiye ekiplerinin yaptığı 1 saatlik çalışma sonucunda, yangın kontrol altına alınıp söndürülürken, tarihi bina hasar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Tarihi binede bir yıl önce de yangın çıktığı öğrenildi. O dönemde de kullanılmayan binadaki yangın itfaiye ekiplerinin kısa sürede yaptığı müdahale ile büyümüdün söndürülmüştü.