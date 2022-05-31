1 YIL ÖNCE YANAN TARİHİ BİNADA TEKRAR YANGIN ÇIKTI

İZMİR'in Konak ilçesinde, daha önceden iplik fabrikası olarak kullanılan tarihi binada yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahaleleri sonucunda söndürüldü.

Yangın, bugün saat 21.45 sıralarında Umurbey Mahallesi Şehitler Caddesi üzerinde bulunan tarihi binada çıktı. İddiaya göre, daha önce iplik fabrikası olarak kullanıldığı öğrenilen binada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. İtfaiye ekiplerinin yaptığı 1 saatlik çalışma sonucunda, yangın kontrol altına alınıp söndürülürken, tarihi bina hasar gördü. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, yangının çıkış nedeninin araştırılığı öğrenildi. Öte yandan, 1 yıl önce tarihi binada yangın çıktığı, yapılan çalışmalar sonucunda söndürülüğü öğrenildi.