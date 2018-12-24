1 Yılda 1 Milyon 555 Bin 539 Otomobil Üretildi

Türkiye İstatistik Kurumu Yıllık Sanayi Ürün (PRODCOM) istatistiklerini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu Yıllık Sanayi Ürün (PRODCOM) istatistiklerini açıkladı. TÜİK'in açıklamasında 2017 yılında en fazla otomobil üretildiği belirtildi. Geçtiğimiz yıl 1 milyon 555 bin 539 otomobil üretildiği açıklanan istatistikte otomobil üretimini hazır beton, margarin ve yenilenebilir katı yağ, ev buzdolabı ve dondurucu üretiminin izlediği belirtildi. Girişimlerin ürettiği ürünlerden yapılan satışların ise 2017 yılında 1 trilyon 342 milyar 944 milyon olduğu TÜİK tarafından açıklandı.



TÜİK'ten yapılan açıklamada 2017 yılına ait Yıllık Sanayi Ürün (PRODCOM) istatistikleri şu şekilde oluştu:



2017 yılında 1 milyon 555 bin 539 adet otomobil üretildi. Türkiye'de 2017 yılında 1 milyon 555 bin 539 adet otomobil, 191 milyon 19 bin 688 ton hazır beton, 743 bin 531 ton margarin ve benzeri yenilebilir katı yağ, 8 milyon 821 bin 814 adet ev tipi buzdolabı ve dondurucu üretildi. Üretimden yapılan satışlar 1 trilyon 342 milyar 944 milyon TL oldu. Girişimlerin ürettikleri ürünlerden yaptıkları satış 2017 yılında 1 trilyon 342 milyar 944 milyon TL oldu. Bu değer 2016 yılında 1 trilyon 45 milyar 754 milyon TL iken 2015 yılında 956 milyar 497 milyon TL olarak gerçekleşmişti.



Üretimden yapılan satışların yüzde 13,8'ini gıda sanayi ürünleri oluşturdu



Girişimlerin 2017 yılında ürettikleri ürünlerden yapılan satış tutarının yüzde 13,8'ini gıda sanayi ürünleri oluşturdu. Bunu yüzde 12,2 ile ana metal sanayi ürünleri ve yüzde 10,1 ile motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı takip etti.



Üretimden yapılan satışların yüzde 3,2'sini yüksek teknoloji ürünleri oluşturdu



İmalat sanayinde 2017 yılında üretilen ürünler teknoloji düzeylerine göre sınıflandırıldığında, yüksek teknoloji sınıfındaki ürünlerin toplam satış değerinin yüzde 3,2'sini oluşturduğu görüldü. Düşük ve orta-düşük teknoloji gruplarının toplamı yüzde 70,8 olurken orta-yüksek teknoloji grubunun payı yüzde 26'da kaldı.



Ana sanayi gruplarında, ara malları yüzde 46,7 ile ilk sırada yer aldı



İmalat sanayinde 2017 yılında üretilen ürünler ana sanayi gruplarına göre sınıflandırıldığında; toplam satış değerinin yüzde 46,7'sini ara malların, yüzde 24,1'ini dayanıksız tüketim mallarının oluşturduğu görüldü. Enerji'nin payı ise yüzde 5'te kaldı. - BALIKESİR

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