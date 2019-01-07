Son Dakika Haberleri: 1 Yılda 112'ye 620 Bin Çağrı Geldi, Yüzde 90'ı Asılsız Çıktı

1 Yılda 112'ye 620 Bin Çağrı Geldi, Yüzde 90'ı Asılsız Çıktı

1 saat önce

1 yılda 112'ye 620 bin çağrı geldi, yüzde 90'ı asılsız çıktı Elazığ'da 112 Acil Komuta Merkezi 2018 yılında 45 bin vakayı, hastaneye ulaştırırken, gelen çağrıların yüzde 90'ını asılsız çıktı Gereksiz çağrılar içerisinde "Evimizde su, patates bitti" diye arayan bile var İl Ambulans Servisi...

1 yılda 112'ye 620 bin çağrı geldi, yüzde 90'ı asılsız çıktı
Elazığ'da 112 Acil Komuta Merkezi 2018 yılında 45 bin vakayı, hastaneye ulaştırırken, gelen çağrıların yüzde 90'ını asılsız çıktı
Gereksiz çağrılar içerisinde "Evimizde su, patates bitti" diye arayan bile var
İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Işık Aztekin;
-" Çağrıların yüzde 90'ının gereksiz ve asılsız"
-" Kentselde vakaya ulaşım süremiz 6, kırsal da ise 16 dakikadır"

ELAZIĞ - Elazığ'da bir yıl içerisinde 620 bin çağrı karşıladıklarını ve 59 ambulans ile 45 bin vakayı taşıdıklarını belirten İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Işık Aztekin, çağrıların yüzde 90'nının gereksiz ve asılsız olduğunu söyledi. Gereksiz çağrıların arasında ise "Evimizde su, patates bitti" diye arayan bile olduğu öğrenildi.
İl Sağlık Müdürlüğü Ambulans Servisi Başhekimliği 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi'ne her gün yüzlerce gereksiz çağrı geliyor. 2018 yılında merkeze 620 bin çağrı gelirken bunların yüzde 90'nı asılsız çıktı. Merkeze gelen çağrılar arasında" kontörüm bitti nasıl yükleyeceğim, yarın okul var mı, evimizde su, patates bitti" gibi aramalar ise pes dedirtti.
2018 yılı boyunca 620 bin çağrı karşılandıklarını belirten İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Işık Aztekin, "Bunun 45 bini vaka olarak değerlendirerek hastanelere nakillerini gerçekleştirdik. Elazığ'da kentselde vakaya ulaşım süremiz 6 dakika da, kırsal da ise 16 dakikadır. Bakanlığımızın bize sunmuş olduğu ilk 10 dakika da, kentselde ulaşımımıza yüzde 90 ulaşıyoruz. Kırsalda ise ilk 30 dakika da ulaşmamız gerekirken biz 16 dakika da vakalara ulaşıyoruz. Elazığ'da 30 tane istasyon bulunmaktadır. İlçelerimizde dahil olmak üzere 5 tane kar paletli ambulansımız var. Bu kar paletli ambulanslarımızla kış ve kar şartlarında vakalara ulaşımımız çok çabuk olmakta ve rahatlıkla hastanelere ulaşımını sağlamaktayız. Uçak ve helikopter ambulanslarımızla diğer illere nakil gerçekleştirmekteyiz" dedi.

"Gereksiz çağrılar yüzünden asıl vakalara ulaşımımız uzuyor"
Çağrıların yüzde 90'ının gereksiz ve asılsız olduğunu vurgulayan Dr. Aztekin, "2018 yılı boyunca bu çağrıların bir kısmına savcılık tarafından işlem başlatılmış olup, bunun sonrasında gerekli işlemler uygulanmıştı. Bunun için halkımızı her zaman bilgilendirmeye çalışıyoruz. Okullarımız ve diğer kurumlarımıza bu konuyla ilgili bilgilendirme ve eğitimler yapıyoruz. Bunun önüne geçmek için daha fazla çalışmak gerekiyor. Halkımızın buna daha fazla dikkat etmesi gerekiyor. Yapılan asılsız ve gereksiz çağrılar yüzünden asıl vakalara ulaşımımız uzamakta ve gerekli olan vakaların hastaneye naklini geç yapmak durumunda kalmaktayız. Halkımızın buna daha dikkat etmelerini istiyoruz. Bu konuda bizde bilgilendirme ve eğitimleri sık sık yapıyoruz" diye konuştu.

"Evimizde su, patates bitti" diye arayan bile var
11 yıldır 112'de görev yapan Mahmut Işık, "5 yıldır da komuta kontrol merkezindeyim. Asılsız çağrılar acil vakaların önüne geçmekte acil vakaya ulaşımımızı zorlaştırmaktadır. Zaman zaman açıp dalga geçmeler, kontörüm bitti nasıl yükleyeceğim diyenler, hattını ve telefonunu test eden insanlarla karşılaşıyoruz. Bunlara 112'yi aradıklarını söylüyoruz. Bazen çocuklar evde rahat durmadığı zaman 112 çevriliyor. ya da artık bir şekilde 112'ye ulaşıp zaman geçirme yolu aranıyor. Bu tür sıkıntılarla karşı karşıya kalıyoruz bu da bizi yoruyor. Gerçek vakalara ulaşmamızı engelliyor" diye konuştu.
112'de endikasyonu olmayan vakaların çok olduğunu dile getiren Huriye Tursun ise, "Bu durumdan çok muzdaribiz. Kış mevsimi dolayısıyla baş ağrısı, burun akıntısı, grip ve soğuk algınlığı vakaları çok fazla oluyor. Bu da 112'yi meşgul ediyor. Bu konuda halkımızın biraz daha bize yardımcı olması gerekiyor. Bizim işimiz gerçekten çok ciddi. Ölümle yaşam arasındaki bir çizgide. Yeri geliyor biz devreye girebiliyoruz. İnsanların biraz daha duyarlı olmasını istiyoruz. Yeri gelir bu durumda olan yakınları da olabilir. O yüzden biraz daha bize yardımcı olsalar gerçekten acil vakalara 112'yi çağırsalar bu kadar sıkıntı yaşamayız. Gereksiz vaka olarak genelde çocuklar çok arıyor. Yok yarın okul var mı, evimizde su bitti, patatesimiz bitti, arkadaşları kavga etmiş onun için arıyorlar" ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:28 Kaynak: İHA

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