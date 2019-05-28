Son Dakika Haberleri: 1 yılda 14 patent başvurusu

1 yılda 14 patent başvurusu

1 saat önce

Sivas; Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) verilerine göre 2018 yılında patent sıralamasında 14 başvuru ile 81 il içerisinde 35'inci sırada yer aldı.

1 yılda 14 patent başvurusu, System.String[]
Sivas; Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) verilerine göre 2018 yılında patent sıralamasında 14 başvuru ile 81 il içerisinde 35'inci sırada yer aldı. Sivas'ta en fazla başvurunun 21 ile 2013 yılında yapıldığı görülürken, 2017 yılında 12, 2018 yılında ise 14 başvurunun gerçekleştiği belirlendi.

Sivas İç Anadolu Bölgesi'nde 6'ncı sırada

Sivas, patent başvuru sıralamasında İç Anadolu Bölgesi'nde bulunan iller arasında ise 6'ncı oldu. Listenin zirvesinde 931 patent başvurusu ile Ankara yer aldı. Ankara'yı; Konya 186, Kayseri 93, Eskişehir 92, Aksaray 15, Sivas 14, Kırıkkale 11, Niğde 7, Nevşehir 6, Yozgat ve Karaman 4, Kırşehir 2, Çankırı ise 1 başvuru ile takip etti.

En fazla başvuru İstanbul'dan

En fazla başvuru yapan iller ise 3 bin 342 başvuru ile İstanbul, bin 931 başvuru ile Ankara ve 440 başvuru ile Bursa oldu. Türkiye genelinde toplam 7 bin 349 başvuru yapılırken Erzincan, Hakkari, Siirt ve Ardahan illerinden ise hiç başvuru gerçekleşmedi. - SİVAS
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:12 Kaynak: İHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dört Kişilik Bir Ailenin Açlık Sınırı Mayıs'ta 2 Bin 124 Liraya Yükseldi Avrupa Parlamentosu'nda Milletvekili Seçilen 3 Türk Siyasetçi Kimdir? Mikrofonu Açık Kalan Oğuz Haksever, Erdoğan'ın Sözlerini Eleştirdi Bahçeli: Türkiye'nin Beka Mücadelesinden Ödün Vermeyeceğiz

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 11:52:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 1 yılda 14 patent başvurusu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]